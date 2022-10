SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O humorista Eddy Jr. deixou temporariamente o condomínio onde vive na Barra Funda, bairro da zona oeste de São Paulo, após divulgar nas redes sociais um vídeo em que sofre ameaças e ofensas racistas de uma vizinha.

Em entrevista ao "Boa Tarde, São Paulo" (TV Band), o artista contou que sofre com ameaças da mulher e seu filho desde abril passado e o vídeo gravado aconteceu, na madrugada de terça-feira (18), após ela ofendê-lo de forma racista por não querer dividir o elevador.

Ela não quis usar o mesmo elevador que eu. Ela falou que 'não sabe o que está fazendo aqui', que esse tipo de gente 'não pode morar aqui' e que 'não sei como tem dinheiro para morar aqui'. Aí, eu gravei ela me chamando de macaco, começou a me chamar de urubu.

Eddy Jr.Como a vizinha e o filho já foram a sua porta com objetos cortantes na intenção de agredi-lo, o humorista optou em deixar a moradia temporariamente até que o caso se resolva.

"A minha vontade era não sair do meu apartamento, mas infelizmente tive de sair porque sofri ameaça de morte. Ter que sair da minha própria casa por causa de uma pessoa racista é um sentimento muito ruim", afirmou Eddy Jr.

Os moradores do condomínio em que Eddy Jr. mora em São Paulo fizeram um protesto, na manhã desta quarta (19), pedindo a saída da agressora e sua família do prédio, que fica localizado na zona oeste da cidade de São Paulo.

Com cartazes que diziam "#ForaRacista", os vizinhos afirmaram que a vizinha também tem o hábito de atacar outros moradores do prédio e pediram a sua saída por medo.

À TV Globo, a empresário Janaína Tozzi, que é vizinha de Eddy Jr., relatou que a vizinha reclama de barulho do apartamento do humorista, mas nunca o viu dar festas em sua casa.

"Eu fico em casa todos os dias, porque trabalho em casa e tenho duas crianças. O Eddy nunca deu uma festa. Estou me sentindo extremamente acuada e ameaçada com a presença desses dois vizinhos aqui dentro. Eles vão com faca e garrafas no meu andar e fazem ameaças. Temos gravações. Algumas vezes em que ela foi lá reclamar, o Eddy nem estava em casa", declarou.

O condomínio aplicou multa de quase R$ 8 mil reais a moradora -que representa dez vezes o valor do condomínio mensal do prédio.

Na terça, o ator, músico e humorista Eddy Jr. compartilhou um vídeo em que aparece sofrendo ameaças e ofensas racistas no condomínio em que mora na Barra Funda, bairro da zona oeste de São Paulo. Em contato com o UOL, o artista disse que denunciou a autora das ofensas.

Segundo o relato compartilhado no Instagram, Eddy afirmou que o desentendimento com uma moradora começou após ela se recusar a entrar no mesmo elevador que uma pessoa negra.

"Cai fora, macaco", diz a mulher na gravação feita pelo ator durante a madrugada de ontem. Na sequência, ele afirma que sofreu outras ofensas, mas que o discurso da moradora mudava no momento em que ele iniciava as gravações.

"Macaco, imundo, feio, urubu, neguinho, um 'perigoso' que não merece morar aqui, uma pessoa que oferece riscos para os moradores desse condomínio. Foi isso tudo que eu tive que ouvir ontem por ser preto. Para finalizar, tive que ficar dentro da minha casa sofrendo ameaça de morte e calúnias sobre mim novamente por ser preto", disse, no relato publicado na rede social.

O registro também mostra a moradora chamando o humorista de "bandido", "ladrão" e "imundo". Ela manifesta o desejo de não subir no mesmo elevador que o artista em conversa com um funcionário do condomínio mostrada no vídeo.

Na sequência, Eddy mostra um protesto da moradora na porta de seu apartamento. Além de ser ameaçado, o artista também foi acusado de roubar itens de outros moradores.

"Não sei descrever o que estou sentindo. Venci fazendo as pessoas sorrirem, e isso não vai mudar. Vou continuar fazendo vocês sorrirem. Porém, agora vai ser um pouco mais difícil", completou Eddy.

A reportagem conversou com Jonathas Groscove, assessor artístico que cuida dos projetos musicais e mora no mesmo condomínio que Eddy Jr.

"A administração não deu assistência depois que tudo aconteceu. Só procuraram para conversar depois que os vídeos foram publicados. É triste ver que não se posicionam. Seria muito diferente se fosse ao contrário, uma pessoa negra ofendendo uma moradora branca", afirmou.

A reportagem também busca contato com o condomínio United Home. O espaço permanece disponível caso a administração se posicione publicamente sobre o caso.

O assessor artístico afirma que Eddy abriu um boletim de ocorrência contra a moradora, mas não informou em qual delegacia da capital paulista foi feita a denúncia.

"Ele não está legal. Conversou com a mãe dele, que chorou muito no telefone. Eles são de uma família muito humilde, é triste ver que o Eddy passa por isso só por trabalhar e conquistar muitas coisas", completou.

Segundo o relato, atritos no condomínio envolvendo Eddy acontecem há semanas. O humorista chegou a ser multado após a mesma moradora reclamar de som alto no local."Ela me acusa de ter hackeado a internet do prédio para desligar a geladeira da casa. Já disse que eu desliguei a luz e deixei a casa sem gás por um mês", comentou o ator durante a conversa de Jonathas com a reportagem.

Com mais de 1,3 milhão de seguidores no Instagram, Eddy Jr. teve conteúdos de humor compartilhados por Lázaro Ramos, Bruna Marquezine e outros famosos após viralizar nas redes sociais.