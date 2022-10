SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - "Esse é o meu assunto favorito do momento", confessa a atriz Sarah Shahi, aos risos, quando a reportagem pergunta como é trabalhar com Dwayne Johnson, ou "The Rock".

O protagonista de "Adão Negro" já foi chamado de maior trabalhador do cinema. Mas ele também acumula outro título, pelo qual se sente honrado, mas que rejeita: o de cara mais legal de Hollywood.

Será que seus colegas de elenco confirmam a reputação?

"Ele não é apenas um bom ator e um bom parceiro de cena, ele é um cara muito descomplicado em termos de atuação", elogia Shahi, intérprete de Adrianna Tomaz no mais novo longa da DC.

"Ele desaparece completamente. Não parece que você está vendo Dwayne Johnson sendo um personagem super-humano, ele é real", continua ela.

"E ele também não tem medo de dividir os holofotes, ele constantemente oferece o destaque para outras pessoas. Ele pega uma fala que não funciona bem para ele e oferece para outra pessoa, que talvez precise ser um pouco mais engraçada naquela cena, e coisas do tipo", conta.

"Ele quer de verdade que as pessoas vençam, e ele era supercarinhoso com todos no set de filmagens. Ele não se isolava pelos cantos, conversava com todos, fazia piadas. Tem um ótimo senso de humor e é um cara bem centrado e acessível."

No filme, Dwayne, 50, interpreta o anti-herói Adão Negro, que ficou aprisionado em sua tumba por cinco mil anos depois de receber poderes mágicos dos deuses antigos do Egito. Dono de uma superforça, ele retorna ao mundo moderno pronto para defender seu povo, custe o que custar ?e não tem medo de usar a violência para conquistar seus objetivos.

Para Kevin Hart, que já trabalhou com Dwayne em filmes como "Jumanji: Bem-Vindo à Selva", "Próxima Fase" e "Um Espião e Meio", há algo de incômodo na convivência com o astro.

"The Rock tem os dentes mais perfeitos que eu já vi em toda a minha vida", contou em entrevista a Jimmy Kimmel. "Isso realmente me incomoda. Depois de tantos anos na luta livre e ninguém se meteu com aqueles dentes uma única vez?", brincou.

Para a atriz Auli'i Cravalho, que emprestou sua voz à princesa Moana na animação da Disney, conhecer Dwayne foi um presente. O ator é o dublador original do semideus Maui no filme de 2016, e surpreendeu a jovem quando os dois se encontraram pela primeira vez.

"Dwayne é um cara bastante generoso, tanto na vida quanto no filme. Ele é divertido, não tem um ego grande", contou em entrevista ao jornal USA Today, acrescentando que ele, no fundo, é uma pessoa muito sensível, e deu flores de presente para ela durante o trabalho de dublagem.

"Absolutamente tudo", completa Noah Centineo, o Esmaga-Átomo de "Adão Negro", sobre a convivência com The Rock. "Achei que ele seria mais fechado, mas você não consegue não aprender quando está perto dele. É impossível não sentir uma energia positiva, não se sentir valorizado", confessa.

"Ele valoriza todos os que estão à sua volta, respeita todo mundo, acredita em todos. Então, quanto mais tempo alguém pode passar com ele, melhor."