RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Apresentadora do Esporte Espetacular, Bárbara Coelho denunciou um caso de assédio que sofreu nas redes sociais. A contratada da Globo revelou nesta quarta-feira (19) que recebeu um vídeo de um homem se masturbando com uma foto sua e ainda a marcou para que ela visualizasse as imagens. A jornalista chegou a confrontar o agressor, chamado Rodrigo, que ainda debochou da promessa de um processo por crime virtual. Bárbara pediu o apoio dos seguidores para denunciar a conta.

"Um cara postou um vídeo na sua conta do Twitter se masturbando com um vídeo meu. Eu mandei mensagem para ele dizendo que o processaria. Ele disse que mulheres são estupradas e nada é feito. Por que algo aconteceria com ele se masturbando em casa com um vídeo meu?", questionou a apresentadora, que conseguiu derrubar a conta do agressor no final da tarde.

"Obrigada pelo carinho de todo mundo Estou tomando as providências legais. Recebi relatos de muitas mulheres e só tem uma maneira da gente virar esse jogo: denunciando. Não foi a primeira vez que passei por isso, e sei que não vai ser a última. Apenas decidi não me calar mais", avisou Bárbara.

Antes, a jornalista tinha até divulgado um print da conversa, que teve com o homem nas redes sociais. "Processar? Prender? Não sabe que tem advogado para quê? Você agora é a juíza que prende e julga? Quero ver se eu vou preso mesmo. Não conhece a lei? Até parece que eu vou ser preso por estar me masturbando dentro da minha casa... Até quem molesta mulheres nas ruas ou estupra não é preso, imagina eu por causa de um vídeo meu dentro da minha própria casa", escreveu o agressor.

Bárbara não escondeu a sua revolta e disse que não tinha força para repostar o vídeo. "Eu não quero ser forte de novo. Eu estou revoltada e, definitivamente não tenho estômago para repostar o vídeo. Mas gostaria do apoio de vocês para denunciar", disse. Por fim, ela falou sobre a impunidade dos agressores. "É isso! Mulheres são estupradas e nada acontece. Porque eu, no conforto da minha casa, molestando você, vai acontecer alguma coisa? Esse é o tuíte do dia", completou ela.

Recentemente, ela esteve no programa Encontro com Patrícia Poeta para falar sobre um susto que passou durante uma viagem de carro de aplicativo. Bárbara contou que, pouco tempo após entrar no carro, sentiu um cheiro forte e começou a sentir tontura. Ela utilizava o meio de transporte para ir da sua casa até uma consulta médica, e, ao perceber a situação, enviou uma mensagem e a localização em tempo real para uma amiga. "Fiz uma denúncia na empresa, não fiz B.O, a empresa disse que eles estão fazendo uma investigação interna e o motorista foi afastado", contou ela