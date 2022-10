RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Produção da Amazon Prime Video lançada em setembro do ano passado, "Cinderela" com Camila Cabello interpretando a personagem principal, foi criticada por Regina Duarte. A atriz pediu "socorro" aos pais, tios e avós ao saber que a fada madrinha do longa era gay a partir de um desabafo de ator Carlos Vereza.

"Amigos de verdade da infância brasileira: Cinderela da Disney ameaça os valores de nossas crianças!", escreveu a ex-secretária de Cultura do governo Bolsonaro na legenda do vídeo compartilhando pelo colega de profissão.

Regina ainda fez questão de agradecer Vereza pelo "alerta", que ele fez nesta terça-feira (18).

"Você está certíssimo. Precisamos protejer nossas crianças (sic)", comentou ela nas redes sociais. "Proteger" se escreve com 'g'. "Depois de um longo tempo volta a gravar nos meus canais e o que me fez voltar foi um motivo muito grave. O Walt Disney sempre se esmerou no respeito às crianças em seus desenhos e agora para o meu espanto, vejo no filme "Cinderela", da Amazon, uma fada madrinha gay. No lugar de uma senhora bondosa tem um ator de vestido, salto alto e uma varinha", começou Vereza.

O ator que interpreta a fada madrinha FabG, uma personagem não binária, é Billy Porter, conhecido pela trajetória de luta e conquistas por ser negro e gay em Hollywood. "Quero deixar bem claro que não sou contra a orientação sexual de cada um. Agora o que não pode é ser lobby. Essa Disney atual declarou recentemente que vai investir 50% de suas produções no movimento LGBT e uma infinidade de letras. Isso faz parte da nova ordem mundial de desconstruir a sexualidade das crianças", desabafou ele.

Vereza ainda completou. "Não se pode transmutar o sexo dos personagens infantis. O sexo do filho de Superman é bissexual! Não é possível que isso continue. As famílias desse país precisam se posicionarem e boicotarem esses desenhos", pediu o ator.