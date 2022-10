SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Quase dois meses após ser atropelado, o ator mirim Gustavo Corasini, 12, irá passar por uma nova cirurgia nesta quinta-feira (20). "Me preparando para internar o Gu e um filme passa em minha cabeça", escreveu Fernanda Monique, mãe do artista, que publicou um texto nas redes sociais.

"Me lembro de cada dificuldade que passamos, os primeiros banhos ainda no leito, o medo de fazer curativos. Tive que virar enfermeira do dia para a noite, mas quem disse que mãe não consegue? Hoje tenho certeza de que sou forte e guerreira, e que pelos meus meninos aprendo o que for", continuou.

Ela ainda agradeceu ao apoio que tem recebido desde agosto, quando o acidente ocorreu. "Só gratidão a cada um que me apoiou com palavras, carinho e solidariedade. Somos pessoas de muita sorte", completou a publicação.

Corasini, que deu vida ao personagem Tadeu na primeira fase da novela "Pantanal" (Globo), foi internado por nove dias no Hospital Santa Marcelina, na zona leste de São Paulo, após ser atropelado na tarde do dia 23 de agosto. O ator da novela de Bruno Luperi estava enfeitando a calçada do condomínio onde mora, quando ele e um amigo foram checar um pedreiro que havia caído na casa da vizinha.

"O resgate foi socorrer e eles, curiosos, foram ver o que tinha acontecido. Uma moradora foi tirar o carro do lugar para dar passagem e se perdeu no câmbio automático e atropelou os meninos". Gustavo quebrou o braço, a perna e ainda fraturou a bacia, já seu amigo, Eduardo, não resistiu e faleceu.