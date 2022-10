SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os celulares vão precisar esperar. A abertura da exposição instagramável "Monet à Beira d'Água", que estava agendada para ocorrer nesta sexta (21), foi adiada por causa de atrasos no processo de montagem.

Segundo a organização, chuvas recentes na capital paulista acabaram atrapalhando o cronograma de construção da tenda de 4.000 m², que está sendo levantada no parque Villa-Lobos. Ainda segundo os responsáveis pela exposição, tudo deve estar finalizado até a nova data de abertura, prevista para sábado (22), às 10h.

Mais de 60 mil ingressos já foram vendidos para a visitação. Quem comprou bilhetes para esta sexta e foi prejudicado com o adiamento pode comparecer ao local a partir de terça (25), no dia e horário que quiser e entrar normalmente na mostra.

Não é preciso agendamento prévio nesse caso, mas o visitante deve apresentar na bilheteria o ingresso comprado para o dia cancelado. Se preferir ter o valor reembolsado, o visitante deve fazer o pedido para o e-mail contato@rua34.com em até sete dias e solicitar o dinheiro de volta.

"Monet à Beira d'Água" entrou em cartaz primeiro no Rio de Janeiro e é mais uma das exposições instagramáveis e imersivas a abrir as portas em São Paulo ?outros pintores como Renoir, Portinari e Van Gogh já passaram pelo mesmo recentemente. Na nova mostra, o espaço no Villa-Lobos vai projetar 285 obras do pintor francês Claude Monet em painéis com até 7,5 metros de altura.

Sem quadros de verdade, a atração conta também com obras apresentadas em animações digitais, projetadas em 2D e 3D, formando oito narrativas audiovisuais, que representam os diferentes momentos e fases artísticas do artista.

MONET À BEIRA D'ÁGUA

Quando Abertura adiada para sáb. (22), a partir das 10h; ter. a dom., das 10h às 21h15

Onde Parque Villa-Lobos - av. Prof. Fonseca Rodrigues, 1.365, Alto de Pinheiros, região oeste

Preço a partir de R$ 60

Link: https://monetbeiradagua.com.br