SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O cantor sertanejo Fernando Zor, 38, da dupla com Sorocaba, 42, foi alvo de críticas após publicar em seu Instagram uma lista onde descrevia sua "mulher ideal". O ex-namorado de Maiara, da dupla com Maraisa, colocou desde itens como "fazer arroz soltinho" até votar em Bolsonaro.

A lista começa da seguinte forma: "Honestidade, fidelidade e conexão com a roça". "O que não pode: deixar de pescar comigo, não pode viver viajando com as amigas loucamente, não pode ficar mais de cinco dias longe de mim", acrescentou, na publicação que já foi apagada.

Para ele, a "mulher ideal" ainda precisa ser católica, ter pés pequenos, cabelos claros, ser mais baixa que ele e "não muito magra e nem muito gorda". O cantor ainda diz que ela não pode ser vegana, precisa gostar de carne mal passada, beber cerveja e não deve colocar o trabalho à frente da família.

Para o cantor, a mulher ainda precisa saber fritar um ovo sem estourar a gema e fazer arroz soltinho. Ele ainda fala que a parceira perfeita não pode ser muito ciumenta, nem tímida na cama. Ele ainda enumerou regras para o convívio com ele no dia a dia.

"Tomar banho de box fechado, não usar o vaso na minha frente e, na hora do love, a sua roupa deixa que eu tiro", finalizou. "Essas são as características da minha mulher ideal. Se enquadrou no perfil? Deixe nos comentários". Na publicação, ele ainda comentou "e tem que votar no 22", fazendo referência ao número do candidato à presidência Jair Bolsonaro (PL).

Nas redes, internautas reprovaram a atitude do músico. "Se existe homem mais podre do que Fernando Zor eu desconheço", escreveu uma. "Que nojo desse Fernando Zor e dessa lista dele de 'mulher ideal'. Coragem de quem se relaciona com um macho desse", disse outra.