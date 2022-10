SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Logo após a cobrança final de Rodinei e o Flamengo vencer a disputa de pênaltis sobre o Corinthians e conquistar o título da Copa do Brasil de 2022, uma quantidade incontável de pessoas invadiu o gramado do Maracanã, entre políticos, celebridades e influenciadores digitais. Mas quem chamou a atenção foi "O Máscara", que posou para diversas fotos com jogadores do time rubro-negro durante a premiação. O músico é amigo pessoal de Gabigol, e em um outro vídeo, aparece abraçando o camisa 9 do Flamengo, que diz: "Hoje esquece, hein!"

"O Máscara", como foi chamado nas redes sociais, trata-se do paulista Mc Daniel, amigo de Gabigol. O cantor é um dos principais nomes do funk nacional na atualidade, embalado pelo hit "Revoada" que já tem mais de 2 milhões de plays no Spotify. No mundo do funk, o carismático artista é chamado de "Falcão".

MC Daniel é natural da Zona Sul de São Paulo e iniciou sua carreira musical após superar uma grave depressão provocada pela morte de um ente querido. Querendo mudar a vida de sua mãe, família e amigos, Daniel se lançou no mundo como cantor, compositor e ator.

O cantor viralizou nas redes sociais, apareceu na transmissão da Rede Globo e chegou a ficar nos top trends do Twitter ? os assuntos mais comentados da plataforma. Além disso, o narrador da plataforma de streaming Amazon Prime, Tiago Leifert chegou a dizer que o homem mascarado era um dos jogadores do Flamengo fantasiado, muito pela forma física do artista.