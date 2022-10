RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A Netflix decidiu adiar o documentário do príncipe Harry e Meghan Markle para o ano que vem. O motivo teria sido as críticas que a quinta temporada da série "The Crown", que dramatiza os acontecimentos da família real, vem recebendo antes mesmo do lançamento. A série documental do filho mais novo do rei Charles 3º com a princesa Diana (1961-1997) estava previsto para entrar no ar em dezembro.

Os boatos sobre o adiamento da série já vinham pipocando na imprensa. Segundo o site Deadline, a ideia da plataforma era lançar o documentário com Harry e Meghan pouco depois da chegada de "The Crown", como uma espécie de "dupla bomba real". A nova temporada da premiadíssima série irá abordar o caso extraconjugal de Charles e Camilla, justamente quando ele chega ao trono e teria sido visto como "timing" desrespeitoso com a família real.

A temporada cinco de "The Crown" seguirá com sua data de estreia em 9 de novembro e a decisão de adiamento da Netflix trouxe alívio parar Harry e Meghan. O casal já vinha tentando adiar o projeto porque queria "amenizar muito do que a dupla dissem [no documentário] sobre o rei Charles III, da rainha consorte Camilla e do príncipe e da princesa de Gales [o príncipe William e a duquesa Kate Middleton]" por conta da morte da Rainha Elizabeth II (1926-2022).

Na ocasião, uma fonte ligada à plataforma de streaming garantiu que a empresa manteria a ideia inicial: "O plano é que ele já esteja disponível em dezembro. Há muita pressão na direção, pessoas ligadas ao Harry e à Meghan, para que [o documentário] seja finalizado o quanto antes". Nenhuma das partes se pronunciou oficialmente sobre o assunto.