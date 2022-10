SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cantora Ludmilla, 27, estará ao lado de Neguinho da Beija-Flor, 73, no carro de som da Beija-Flor de Nilópolis no Carnaval de 2023.

O anúncio oficial aconteceu na quadra da escola de samba, na noite desta quinta-feira (20), junto com a definição do samba-enredo sobre os excluídos do bicentenário da independência do Brasil.

Logo depois, um vídeo de boas-vindas narrado por Neguinho, considerado um dos maiores intérpretes do Carnaval brasileiro, foi divulgado nas redes sociais da escola.

Segundo o cantor, o convite da escola à artista foi um pedido dele.

"Tenho sentido que é hora de ter comigo um esforço que me ajude ainda mais a renovar o discurso e os versos de Nilópolis", disse.

"Eu vou puxar o samba com o neguinho da Beija-Flor em 2023. Esse é o tweet", comemorou Ludmilla no Twitter. "Muito feliz".

Neguinho puxa o samba da Beija-Flor há 47 anos e ajudou a revelar outros artistas no carro de som. Um deles, o sambista Gilson Conceição Junior, conhecido como Bakaninha, morreu aos 31 anos em janeiro deste ano após acidente de carro na Baixada Fluminense.

Bakaninha era apontado como substituto de Neguinho no microfone oficial da escola. O intérprete veterano disse, no vídeo de boas-vindas, que sente muita falta do amigo.

Neguinho lembrou que Ludmilla faz sucesso com o funk, o pop e o pagode e agora é hora de "explodir com o samba".

"Uma mulher preta, da minha cor, da cor da Beija-Flor e do seu povo. É da favela, de onde ela é rainha. Uma das maiores cantoras da atual geração", afirmou.

O diretor de carnaval da Beija-Flor, Dudu Azevedo, opinou que é preciso ter vozes femininas no carro de som da escola.

"Isso é muito importante para a gente ecoar o samba da Beija-Flor na avenida", destacou.

Para Dudu, são poucos os artistas que podem passar mais de uma hora cantando na avenida e Ludmilla é uma dessas pessoas.