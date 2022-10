SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em anúncio por escrito feito aos peões na madrugada desta sexta-feira (21), a produção de A Fazenda 14 (Record) expulsou os participantes Tiago Ramos e Shayan Haghbin do reality.

A decisão foi tomada após análise de imagens de briga entre os dois.

"Ambos colocaram em risco a integridade física um do outro e também dos outros peões", diz o comunicado lido por Lucas, o fazendeiro da semana.

Alguns dos participantes ficaram chocados com a decisão.

A briga entre os dois aconteceu após o resultado da quinta roça, na noite de quinta (20).

Shay foi o primeiro peão a receber uma nova chance de voltar ao jogo, com 36,72% dos votos. O iraniano entrou gritando na sede da fazenda e provocou as peoas Bia Miranda, Pétala Barreiros e Moranguinho, que o acusaram de espiar elas tomarem banho. "Acusa mais", gritou Shay, enquanto comemorava com seu grupo.

Vini Büttel se aproximou do peão, mas foi contido por Iran Malfitano e Lucas Santos. Depois dele, foi a vez de Tiago Ramos ir para cima de Shay, mas ele foi controlado por Lucas e Moranguinho.

Deolane foi a segunda peoa salva, com 45,97%. Na volta, ela mal conseguiu comemorar por causa de uma confusão entre Tiago Ramos e Shay.

Os dois trocaram empurrões e cotoveladas. Tiago teria ameaçado agredir Shay com uma garrafa de água. Os seguranças conhecidos como ninjas entraram no reality para separar a briga.

A apresentadora Adriane Galisteu disse ao vivo que a produção iria analisar as imagens, o que realmente aconteceu na madrugada e terminou com a expulsão.