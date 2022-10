SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um dos títulos mais elogiados do último Festival de Cannes, "Close", de Lukas Dhont, será um dos destaques do Festival Mix Brasil de Cultura da Diversidade deste ano. Principal evento de cultura LGBTQIA+ do país, ele acontece entre os dias 9 e 20 de novembro e já está com a seleção de longas a serem exibidos fechada.

No panorama internacional, também estão confirmados, além de "Close" -que venceu o grande prêmio em Cannes e discorre sobre masculinidade e homofobia a partir da amizade de dois meninos-, "Túnica Turquesa", que saiu da Riviera Francesa com o troféu da Federação Internacional de Críticos de Cinema para a mostra Um Certo Olhar, e "Algo Que Você Disse Ontem à Noite", premiado em Toronto e San Sebastián.

Outros destaques são "Fogo-Fátuo", um romance entre um príncipe e um bombeiro carregado de erotismo, dirigido pelo português João Pedro Rodrigues, "Nelly & Nadine", documentário sobre duas prisioneiras lésbicas de um campo de concentração da Segunda Guerra, e "Pornomelancolia", que se debruça sobre a era do OnlyFans ao acompanhar a vida sexual e a carreira pornográfica de um rapaz mexicano.

Completam a lista "Anima - Os Vestidos do Meu Pai", "Antes que Eu Mude de Ideia", "Casa Susanna", "Corta!", "Girl Picture", "O Amor", "O Guia de Erin para Beijar Meninas", "Objetos Não Identificados", "Petit Mal", "Sirens", "Solitário", "Sublime", "Swallowed", "The Five Devils" e "Winter Boy".

Para abrir o Mix Brasil, o escolhido foi o brasileiro "Três Tigres Tristes", que garantiu a Gustavo Vinagre o prêmio Teddy, dedicado a filmes queer, no último Festival de Berlim. O longa acompanha três amigos LGBTQIA+ navegando pela cidade de São Paulo durante a pandemia.

Também estão na mostra competitiva nacional "A Filha do Palhaço", "Germino Pétalas no Asfalto", "Paloma", "Panteras", "Regra 34", "Transe" e "Uýra - A Retomada da Floresta".

Nesta edição comemorativa de 30 anos, o Mix Brasil incluiu em sua programação uma seção dedicada a experiências de realidade estendida -termo que abriga, por exemplo, produções em realidade virtual e aumentada.

As obras trazidas de França, Holanda, Taiwan, China e Chile abordam temas como transumanismo, orgasmo feminino, sexo grupal e identidade de gênero. Também está na lista "Flâneur", coprodução entre Brasil e França que mistura performance ao vivo, imersão sonora e realidade virtual.

Ganham sessões especiais os longas "Carvão", de Carolina Markowicz, e "Seguindo Todos os Protocolos", de Fábio Leal.