SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Anitta, 29, não vai mais fazer suas famosas festas na mansão de um condomínio de luxo da Barra da Tijuca (zona oeste do Rio). A cantora colocou o imóvel onde morou e no qual passou boa parte da pandemia à venda -informação confirmada pela assessoria de imprensa da artista.

A poderosa, no entanto, já comprou outro imóvel na cidade, onde continuará tendo residência fixa. Ela também tem uma mansão em Miami, onde tem passado a maior parte do tempo por causa dos compromissos internacionais.

A mansão à venda é a que abrigou a amiga Juliette após ela vencer o BBB 21 (Globo), bem como já teve diversos visitantes ilustres. Black Eyed Peas, Camila Cabello e Drake, por exemplo, já estiveram em festas no imóvel.

Segundo o UOL, o imóvel foi avaliado em mais de R$ 10 milhões. São 620 metros quadrados, com uma grande área externa onde há piscina aquecida, sauna, hidromassagem, churrasqueira, salão de festas, campo de futebol, quadra de tênis e academia.

No interior são quatro suítes, sala de jantar, sala de estar, closet e um "quarto do sexo" com apetrechos eróticos. Alguns ambientes foram reformados em 2019, em um projeto assinado pela designer de interiores Amanda Ambrósio e pela arquiteta Paula Ambrósio.