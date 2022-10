SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ex-lutador de boxe Mike Tyson, 55, anunciou nas redes sociais o lançamento de dois novos sabores da sua linha de balas em formato de orelha mordida chamada Mike Bites (Mike morde em tradução literal do inglês). O formato da guloseima é uma referência à mordida que ele deu em Evander Holyfield durante uma luta.

Para anunciar a bala sabor melância, o ex-lutador compartilhou um vídeo no Instagram procurando o pacote da guloseima na fruta. Rindo, ele dá um soco na melância e tira de dentro dela um pacote da bala. No Twitter, ele aparece sentado em uma mesa mordendo uma maçã verde e com pacotes da bala. "Orgulhoso de anunciar a minha nova linha de produtos Delta 8 Mike Bites", escreveu na legenda do vídeo.

"Eu quero saber o que o Evander Holyfield acha da orelha dele ser usada para anunciar seu novo produto", comentou um internauta no Instagram. "Mike você precisa dar um pacote [de balas] ao Evander Holyfield", brincou outro usuário da rede social.

Em março deste ano, o ex-pugilista lançou balas de maconha no mesmo formato de orelha mordida. A Tyson 2.0, marca de cannabis do pugilista, vendeu em apenas um dia todo o estoque da bala de goma cujo formato relembra a luta contra Evander Holyfield.

"Santas orelhas! Elas finalmente estão aqui! Vá buscar a sua Mike Bites agora!", dizia o anúncio feito no Instagram.

RELEMBRE A MORDIDA

Em 1996, o então campeão Mike Tyson enfrentou Evander Holyfield em uma luta. O combate, aguardado para 1991, só aconteceu em 1996, após Tyson ser condenado à prisão por estupro.

Já sem o mesmo estilo demolidor do começo da carreira, o campeão foi desmantelado pelas táticas do desafiante. A luta foi interrompida pelo árbitro no 11º assalto, com Tyson grogue nas cordas.

Foi marcada uma revanche no ano de 1997. No segundo assalto, o supercílio direito de Tyson começou a sangrar, e o ex-campeão atribuiu o corte a uma cabeçada de Holyfield, como havia acontecido no primeiro combate entre eles no ano anterior.

Irritado, Tyson mordeu a orelha do campeão no assalto seguinte, arrancando-lhe um pedaço. Holyfield pulou de raiva e de dor. Tyson, fora de controle, chegou a empurrá-lo para as cordas e, após a perda de dois pontos pelo pugilista, a luta foi reiniciada.

Nesse momento, Tyson voltou a morder a orelha de Holyfield, agora a esquerda, e foi desclassificado. A mordida custou uma multa de US$ 3 milhões a Tyson na época.

Uma semana após o episódio, Holyfield disse que perdoava seu adversário e até riu de um novo apelido "Real Meal" (refeição verdadeira). Em 2013, os dois participaram de um engraçado comercial de TV de uma loja de tênis e artigos esportivos.

Na propaganda, Tyson vai à casa de Holyfield, pede desculpas e devolve o pedaço de orelha. Na sequência do comercial, eles se abraçam.