SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O influenciador Iran Ferreira, o Luva de Pedreiro, conheceu o ator americano Dwayne Johnson, o The Rock, no lançamento do filme "Adão Negro", nos Estados Unidos. Ele compartilhou o vídeo do encontro nesta sexta-feira (21) nas redes sociais e chegou a ficar entre os assuntos mais comentados do Twitter.

Luva de Pedreiro, que viajou a convite da Warner Bros, não fala inglês, mas tentou se comunicar com The Rock, que foi muito simpático com o influenciador e se divertiu com os bordões e brincadeiras dele.

"Eu falo brasileiro, melhor do mundo. Aqui é do Brasil graças a Deus, pai. Receba, os brasileiros são os melhores do mundo pai, zerei o game", disse fazendo pose de lutador e arrancando risadas do ator.

Nas redes sociais, famosos e anônimos comentaram a publicação do influenciador. "The Rock você já está aprendendo português?", postou a Warner Bros marcando o ator americano. "Quem quiser que aprenda português para falar com nosso Luva de Pedreiro", escreveu o poeta Bráulio Bessa.

A influenciadora Virgínia Fonseca falou que não consegue parar de ver o vídeo. "Eu to presa nesse vídeo! Muito bom", disse. O humorista Whindersson Nunes comentou: "O The Rock e o De Rocha". Enquanto outros famosos como o cantor Nego do Borel e o ator Kaysar Dadour publicaram emojis de carinha rindo e de fogo.

A dançarina Carla Perez marcou o filho Victor Alexandre na publicação. "Filho, olha o encontro de milhões", escreveu. A atriz ex-secretaria de Cultura do governo Bolsonaro, Regina Duarte, também comentou a publicação: "Você é um querido! Lembra de mim? Sou avó do Babé e do Tom. Nos vimos no aniversário dele na Barra que foi em usa homenagem. Grande abraço!"