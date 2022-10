RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Mal começou a novela "Travessia", Jade Picon já recebeu críticas pela sua atuação. Até Mel Maia deu uma alfinetada na intérprete de Chiara na novela de Glória Perez, que estreou como atriz sem ter o DRT (registro profissional). A influenciadora e ex-BBB conseguiu uma autorização especial do Sated-RJ (Sindicato dos Artistas e Técnicos em Espetáculos de Diversões do Estado do Rio de Janeiro) para entrar no elenco da trama do horário nobre da Globo. Mas, o que tem chamado a atenção dos telespectadores é o sotaque carioca forçado de Jade.

Nascida em São Paulo, Jade foi acusada de ter pesado na mão ao tentar falar igual a uma carioca. Teve até uma influenciadora que resolveu 'dar aulas' para a irmã de Leo Picon. "Jade, presta atenção aqui e com todo respeito. Você está de palhaçada? Acha que o nosso sotaque é só um chaleira e que a gente só chia ? Não. A gente chia, ainda geme, come palavras e coloca um shhhh no meio da frase pedindo a outra pessoa para calar a boca. Vou refazer a cena", começa Baueny Barroca.

Cantora e compositora com quase 45 mil seguidores no Instagram ainda arrancou gargalhadas dos seguidores ao ensinar também como Jade deveria andar. "Olha o gingadinho meio rebolando e aí que chega na pessoa e fala o que tem pra falar, entendeu?", disparou Baueny ao refazer uma cena de Chiara pedindo um remédio para a secretaria do pai, o empresário Guerra (Humberto Martins). O vídeo viralizou e Baueny brincou com a repercussão. "Gente, para de marcar a Jade. Ela vai me processar!", emendou ela.

Até a apresentadora Sonia Abrão no programa "A Tarde É Sua", da RedeTV já tinha detonado há alguns dias o sotaque de Jade na novela. "Perdoa Taubaté, é que virou expressão por causa da grávida, da falsa grávida. Mas, que sotaque carioca de Taubaté que a Jade foi buscar? Pra que esse tipo de coisa?", questionou ela.