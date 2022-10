SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Como todos já sabem, Taylor Swift, 32, costuma usar as alegrias e dores de sua vida pessoal como inspiração para suas músicas. Com isso, muitos fãs estão especulando o que teria motivado a letra de "Bigger Than The Whole Sky", uma das mais emocionantes de seu novo álbum.

Nas redes sociais, um possível aborto espontâneo, que a cantora teria sofrido sem tornar público, é apontado como o gatilho para a canção que compõe o álbum "Midnights". Taylor descreve na música uma perda e muita tristeza, mas sem detalhes. Mesmo assim, os fãs já criaram suas teorias.

"Nova música da Taylor Swift 'Bigger Than The Whole Sky' bate forte quando você já sofreu um aborto. Devo ter chorado muitas vezes ouvindo isso", afirmou uma internauta. "Taylor Swift escreveu 'Bigger Than The Whole Sky' sobre um aborto espontâneo. Por quê?", questionou outra.

Houve até alerta para as fãs da cantora que passaram por essa experiência de um usuário do Twitter. "Atenção às minhas colegas mães de aborto: 'Bigger Than The Whole Sky' do novo álbum de Taylor Swift (uma faixa bônus) é difícil, e eu sugiro ouvir com alguns lenços se você ainda estiver vulnerável".

Lançado na madrugada de sexta (21), "Midnights" já se tornou o disco mais tocado em um único dia na plataforma Spotify. O décimo álbum de Taylor marca um retorno emotivo e gradual da cantora ao pop. "Como eu me tornei tão sortuda?", reagiu a estrela no Twitter após o anúncio da plataforma.

As 13 músicas do álbum contam "a história de 13 noites sem dormir espalhadas pela minha vida", havia tuitado a cantora logo após o lançamento. "Penso em 'Midnights' como um trabalho conceitual, com essas 13 canções criando uma imagem completa das intensidades dessa hora mística e louca", detalhou.

A cantora namora o ator Joe Alwyn desde 2016, mas os dois sempre mantiveram a relação distante dos holofotes. Em junho, começaram, no entanto, os boatos de que eles estariam noivos.