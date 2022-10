SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Quem acompanha as notícias sobre Kanye West, 45, pode até imaginar que ele esteja em apuros. Mas o rapper garante que não. Após semanas de muitas críticas e até rompimentos com marcas e revistas famosas, ele afirma que não está cancelado, nem perderá dinheiro.

Ao deixar o jogo de basquete da filha mais velha, North West, 9, fruto de seu casamento com Kim Kardashian, 42, na noite de sexta-feira (21), o músico falou com alguns jornalistas que estavam no local e garantiu que o rompimento da marca Balenciaga não é importante.

West chegou a desfilar pela marca no início do mês em Paris, mas teve a parceria rompida na última sexta-feira (21) em decorrência de várias polêmicas, como debochar do movimento Black Lives Matter e andar com roupas com a mensagem White Lives Matter, além de falas antissemitas.

Também na sexta, a Vogue anunciou que a revista e sua editora-chefe, Anna Wintour, não pretendem trabalhar com Kanye West de novo. Uma fonte disse ao site Page Six que Anna teve o suficiente do rapper e já deixou muito claro dentro da Vogue que ele não faz mais parte de seu círculo íntimo.

As recentes declarações do músico também levaram o jogador de Lebron James, 37, a suspender a entrevista que havia sido gravada com West para seu programa, The Shop, e fez a marca Adidas declarar que está avaliando se manterá a parceria com ele. Justin Bieber também rompeu com o rapper.

Desde o início do mês, Kanye West tem provocado mal-estar entre amigos e parceiros de trabalho por suas declarações. Primeiro por usar moletons com a frase White Lives Matter (Vidas Brancas Importam) durante um desfile de moda, seguido de críticas ao movimento Black Lives Matter.

"Todo mundo sabe que o Black Lives Matter foi uma farsa, agora acabou, de nada", postou ele em seus stories no Instagram na ocasião. Dias depois, ele foi impedido de publicar no Instagram e no Twitter após posts com dizeres antissemitas. Ele chegou a pedir desculpas, mas disse não se arrepender.

Nesta sexta, ele voltou a fazer declarações polêmicas ao TMZ. Enquanto minimizava os efeitos de suas falas recentes, ele disse que a repercussão apenas comprova o que ele já vem dizendo sobre o controle judeu nos bastidores do entretenimento. "Tantos atores foram intimidados", disse.

Em meio a várias polêmicas, Kanye West também causou mal-estar recentemente em relação a sua vida amorosa. Um dia após a brasileira Juliana Nalú confirmar que está namorado o rapper, ele declarou que está solteiro, além de ter feito novas declarações a ex Kim Kardashian.