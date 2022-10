SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Meghan Markle, 41, foi flagrada fazendo compras com uma amiga, em Montecito, nos Estados Unidos, na sexta-feira (21). A aparição acontece uma semana depois da duquesa de Sussex se envolver em um polêmica ao dizer em seu podcast Archetype que deixou o programa "Deal or No Deal" porque se sentia objetificada como assistente de palco do game show.

No passeio com a amiga, Meghan usava um macacão verde sem alças Malia Mills, que ela combinou com um suéter verde-oliva, um chapéu marrom grande, óculos de sol e sandálias rasteiras. Ela completou o look com uma trança.

A duquesa -que também estava acompanhada de um motorista e um segurança- carregava mercadorias da Wendy Foster, uma butique de moda feminina de luxo especializada em roupas esportivas.

Meghan parecia aproveitar o passeio para relaxar após receber inúmeras críticas, entre elas, de famosos como Whoopi Goldberg que disse que as palavras da duquesa podem fazer outras mulheres se sentirem mal. "Eu não sei se as pessoas que estavam sentadas a assistir ao programa pensam nas assistentes dessa forma. A objetivação pode vir de você", disse.

"Para esclarecer: sim, conseguir um emprego como modelo, num concurso de televisão, não acontece necessariamente por estar relacionado com o seu intelecto", acrescentou Whoopi.