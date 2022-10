SÃO PAULO, SP (FOLHARPESS) - A pequena Sophia, filha de Maíra Cardi, 39, e Arthur Aguiar, 33, completou quatro anos nesta semana e para comemorar terá uma festa com tudo que tem direito neste domingo (23). A influenciadora adiantou um pouco da produção em suas redes sociais e comparou os gastos aos de um casamento.

"Estou com a sensação de que a Sophia vai casar, de tanto que a gente exagerou na produção dessa festa. Serão mais de 1.500 docinhos --todos saudáveis--, todos os brinquedos que vocês imaginarem e a decoração... tudo que existe está lá. É um casamento, inclusive o valor está o de um casamento."

Apesar da pouca idade, Sophia terá cinco looks diferentes e, segundo a mãe, feitos do jeitinho que ela queria. "Ela tem personalidade. Uma hora é 'não quero esse vestido', aí mando fazer outro, depois ela diz 'não gostei desse', tive que mandar fazer outro. Quando ela for casar estou ferrada", brincou Maíra.

A preparação da festa ficou sob responsabilidade de Twiggy Kutkiewicz que também deu spoilers. "Não é uma festa em que se encontra carrinho do churros e do algodão doce. Você vai encontrar bar de drinks sem álcool e sem açúcar, cardápio sem glúten, sorvete sem açúcar e uma atmosfera de amor", disse ela, que mostrou um beauty truck, instalado para fazer cabelo e maquiagem dos convidados.

Sophia é a única filha do casamento de Maíra Cardi e Arthur Aguiar, que anunciaram a separação no início deste mês, após cinco anos juntos. "Fim da nossa caminhada juntos, mas o começo de um novo caminho melhor para ambos", disse ela na ocasião. Maíra é mãe também de Lucas, de 21 anos.