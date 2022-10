SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O streamer Casimiro Miguel, 29, foi vítima de uma fake news neste domingo (23) ao ter uma foto sua manipulada para parecer que ele apoia a reeleição do presidente Jair Bolsonaro (PL). A imagem chegou a ser publicada pelo senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), mas apagada após repercussão negativa.

O post mostrava Casimiro segurando balões amarelos com o número 22, que corresponde à legenda do presidente nas atuais eleições. A foto original, no entanto, tinha o número 29, e foi postada no perfil do streamer no Instagram há alguns dias em comemoração pelo seu aniversário.

Os internautas perceberam a manipulação e criticaram a ação de Flávio Bolsonaro nas redes sociais. Houve sugestões para que Casimiro acione a Justiça contra o senador e muitos retuitaram declarações anteriores do streamer afirmando que votará no ex-presidente e candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

"Já falei que vou votar no Lula porque Bolsonaro representa tudo de ruim na minha cabeça, não gosto do Bolsonaro, pronto e acabou!", afirmou ele recentemente em uma live apesar de não ter votado em Lula no primeiro turno. "Se Bolsonaro está de um lado eu estou do outro".