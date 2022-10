SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Carlinhos Maia, 31, e Lucas Guimarães, 28, anunciaram neste domingo (23) o fim de seu relacionamento de 13 anos --três deles com eles casados. "Em respeito a todos que torcem e emanam amor todo esse tempo para nossa relação comunicamos que seguiremos caminhos diferentes daqui pra frente", disseram.

O comunicado publicado nas redes sociais dos dois afirma que após tantas histórias e lutas, "o amor que nos une vai além de estarmos casados!". "Sempre estaremos juntos e admirando o trabalho um do outro. Nossa parceria, cumplicidade e toda nossa história estará pra sempre em nossos corações."

"Nosso amor se transformou em irmandade e peço a compreensão de vocês nessa nossa fase", afirmaram os dois, completando que seguirão se amando. "Antes de tudo somos família e nesse momento pedimos respeito e carinho com a gente e com tudo que vivemos até hoje."

O casal estava casado desde maio de 2019, quando oficializou a união com uma luxuosa festa às margens do rio São Francisco, em Canindé de São Francisco (SE). Participaram da cerimônia nomes como Anitta, Kevinho, Jojo Toddynho Léo Dias, Simone, Thaynara OG, David Brazil e outros.

Carlinhos Maia falou publicamente sobre sua sexualidade apenas alguns meses antes do casamento, destacando as dificuldades de se assumir gay, a aceitação de seus pais e o início do relacionamento. Segundo ele, o casal só transou após anos juntos.

"Ainda fico um pouco tímido, porque eu nunca quis transformar meu relacionamento em um comércio. O amor que eu vivo é meu e isso não mudará. Vocês não vão ver aqui beijos, amassos e abraços. Vocês vão ver aqui o respeito, como sempre foi", afirmou Carlinhos na ocasião.

Carlinhos Maia e Lucas Guimarães engrossam a lista de famosos que anunciaram o término de seus relacionamentos nos últimos tempos. No sábado (22) já tinham anunciado o fim o casal de músicos Lexa e MC Guimê. Veja abaixo algumas celebridades cujas uniões não sobreviveram a 2022.