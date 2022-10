SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ator Matthew Perry, 53, conhecido por seu papel como Chandler Bing em "Friends" (1994-2004), afirmou ter gastado quase US$ 10 milhões, cerca de R$ 51 milhões, ao longo de sua vida para ficar sóbrio de seus vícios em álcool e drogas.

"Provavelmente gastei US$ 9 milhões [R$ 46 milhões] ou algo assim tentando ficar sóbrio", estimou ele, em entrevista ao jornal The New York Times. O astro de "17 outra vez" (2009) ainda afirmou estar limpo de todas as substâncias há 18 meses.

Ele refletiu que, apesar de ter recursos que a maioria das pessoas que enfrentam vícios não tem, muitos têm o "dom do anonimato" e por isso serão poupados da "humilhação" de ter seus momentos mais sombrios expostos. Perry começou com a ingestão de álcool aos 14 anos.

Com o passar do tempo, o vício chegou aos opiáceos. Ele relembrou que, no ano de 2019, teve um episódio quase fatal em sua saúde. "Os médicos disseram à minha família que eu tinha 2% de chance de viver", afirmou ele, em outra entrevista concedida à revista People.

O artista se prepara para lançar sua biografia em 1º de novembro, intitulado "Friends, Lovers and the Big Terrible Thing" (algo como, "Amigos, Amantes e a Grande Coisa Terrível"). "Agora me sinto melhor porque acabou. Está em um pedaço de papel. O 'por quê' ainda estou vivo está na área de ajudar as pessoas."