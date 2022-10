SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Novela lançada pela Globo direto no streaming, "Todas as Flores" é diferente na plataforma (o Globoplay), e no formato de exibição "não tradicional" (lançamento semanal de pacotes de episódios), mas não no conteúdo.

A sua trama é um folhetim clássico, que passa a energia de uma novela mexicana, o que tem sido bem recebido nas redes sociais.

Os cinco primeiros capítulos já estão disponíveis na plataforma desde a semana passada, mas o primeiro será exibido nesta segunda-feira (24) na TV aberta, logo depois de "Travessia". É a tentativa da Globo de aproximar o telespectador da televisão da história que envolve romance, vingança e desigualdades sociais.

Maíra (Sophie Charlotte), uma jovem perfumista cega, vive em Pirenópolis (GO) até a morte repentina do seu pai, Ivaldo (Chico Díaz). Certo dia, ao chegar em casa, ela presencia o pai brigando com uma pessoa desconhecida, Zoé (Regina Casé), a mãe que nunca conheceu.

Ela será usada pela mãe para doar a medula para a irmã, Vanessa (Letícia Colin), e vai morar com as duas no Rio. O que seria um recomeço feliz vira uma longa e perigosa jornada para Maíra sobreviver e ficar com seu grande amor.

A personagem de Sophie se apaixona pelo namorado da irmã, Rafael (Humberto Carrão), herdeiro da perfumaria Rhodes & Co. Tailleur. Vanessa pretende se casar com ele por interesse e ambição. No entanto, Rafael deixa a vilã e se apaixona pela mocinha da trama.

A sinopse, em algumas ocasiões, lembra a narrativa de novelas mexicanas clássicas. Apresenta a mocinha pobre e sofredora que se apaixona por um rapaz bom e rico. Além disso, traz vilãs que pretendem deixar essa história de amor quase impossível.

Por falar nelas, as de "Todas as Flores" fazem jus ao posto. Vanessa e Zoé são amarguradas e cometem maldades, incluindo assassinatos, sem pensar duas vezes se for preciso para atingir seus objetivos.

Por outro lado, a mocinha tem uma pessoa que a protege, espécie de fada madrinha. Ao chegar no Rio, Maíra reencontra Judite (Mariana Nunes), sua madrinha, que a alerta sobre o quão perigosa a mãe dela pode ser. Mariana é mãe de Pablo (Caio Castro), amante e comparsa da vilã Vanessa.

"Esmeralda", clássico mexicano que ganhou remake do SBT protagonizado pela atriz Bianca Castanho, já trouxe uma história similar: uma florista cega que se apaixona por um rapa de família rica e as diferenças de classe social impõem desafios.

A verdade é que "Todas as Flores" é um conto de fadas moderno que resgata o que dá certo no mundo das novelas. Em entrevista ao colunista do UOL Guilherme Ravache, Erick Brêtas, diretor de produtos e serviços digitais da Globo, comentou sobre a trama ser um "folhetim clássico".

"O texto é um folhetim clássico que tem tudo aquilo que o João Emanuel sabe fazer de muito bom. Personagens femininas muito complexas, histórias de vingança, reviravoltas, de quem está numa posição, passa a estar em outra posição? Coisa que você via em A Favorita, Avenida Brasil, A Regra do Jogo. Entendemos que tinha muito potencial para o Globoplay, sem deixar de ser viável para TV Globo para uma segunda janela."

NOVA ERA?

Além de ter energia de um folhetim mexicano, "Todas as Flores" chega ao streaming em um momento inédito: a Globo e TelevisaUnivision anunciaram uma parceria estratégica para distribuição e coprodução de conteúdo.

O projeto começará com três produções de ficção. São dois produtos da Vix+, o serviço de streaming da TelevisaUnivision, e a novela de João Emanuel Carneiro. O anúncio foi realizado durante o MIPCOM, evento de TV que acontece em Cannes, na França.

O movimento ajuda ainda mais a compreender a escolha da emissora por ter "Todas as Flores" no streaming. Primeiro, porque dialoga com as tramas que o público da Televisa e do Vix+ está acostumado. Segundo, porque as novelas mexicanas da Televisa, que fizeram sucesso no país ao serem exibidas pelo SBT no passado, hoje são parte importante do catálogo do Globoplay.

EXIBIÇÃO

Além de ser exclusiva do Globoplay nesse momento, a trama vai ser dividida em duas partes, algo semelhante às temporadas de séries. A primeira será exibida até dezembro, enquanto a segunda chega ao ar depois que o "BBB 23" terminar, em abril de 2023. No total, serão 85 capítulos. Cinco deles serão liberados semanalmente às quartas-feiras, às 18h.