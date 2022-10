SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Giulia Be é a protagonista do filme "Depois do Universo", que será lançado pela Netflix na próxima quinta-feira (27). A artista de 23 anos interpreta Nina, jovem pianista que passa por sessões de hemodiálise em decorrência do lúpus -- doença inflamatória autoimune que afeta tecidos e articulações do corpo.

Famosa por sua carreira como cantora, Giulia encara o primeiro trabalho na atuação como um "grande desafio". "Elas (as críticas) vão existir quando o filme sair", comenta em conversa com a reportagem.

"As pessoas vão falar o que elas quiserem sempre. Mas dei meu melhor e fiz a melhor versão que poderia da Nina. [...] Eu me descobri nesta profissão e quero contar outras histórias no futuro. Vou me desafiar com outros papéis e possibilidades", analisa.

"Quantas atrizes foram julgadas, subestimadas e criticadas no começo da carreira, mas trabalharam e melhoraram?", questionou Be.

A influenciadora digital Jade Picon também enfrenta críticas devido à atuação em "Travessia", que marca sua estreia como atriz. A ex-BBB é destaque na novela das 21h exibida pela TV Globo.

"Vou tentar olhar pelo lado construtivo, ver como posso usar estes feedbacks para melhorar meu trabalho. Ninguém nasce sabendo", opina a cantora.

"O artista tem uma sensibilidade para certos tipos de trabalho, e a música me abriu muitas portas para essa personagem. Foi justamente o meu ponto de encontro com a música e minha paixão pelo piano que ajudaram a me conectar com esse mundo e a contar essa história", completa Giulia na sequência.

Durante o processo de preparação para o filme, Giulia Be conviveu com pessoas que passam por sessões de hemodiálise e tratam doenças que afetam os rins. Ela diz que a confiança na equipe de produção foi importante para a construção da personagem.

"Tive minhas inseguranças, o que é normal. Questionei se estava pronta, mas estudei muito o roteiro, as técnicas. Tive o auxílio dos preparadores, foram meses aprendendo. [...] Não sei se foi da melhor maneira, mas foi da maneira mais sincera", conta.

A artista também elogia o ator Henry Zaga, com quem forma par romântico em "Depois do Universo". O brasileiro participou de séries de sucesso internacional, como "Teen Wolf" (2015) e "13 Reasons Why" (2017).

"Quando não me sentia pronta, via o roteiro do filme e entendia que a Nina conseguiria. É uma personagem de muita força e resiliência. É um exemplo de uma mulher que passou com muita coisa, mas lida com graça e sabedoria", lembra.

"Depois do Universo" ainda conta com João Miguel, Othon Bastos, Rita Assemany, Leo Bahia, Viviane Araújo, Isabel Fillardis e Denise Del Vecchio no elenco. O filme é dirigido por Diego Freitas.