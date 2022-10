SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O ator Henry Cavill, de 39 anos, publicou nesta segunda-feira (24) uma mensagem em suas redes sociais, oficializando sua volta ao papel do Superman, o qual não interpretava desde 2013.

O comunicado foi feito após sua aparição-surpresa como o Homem de Aço em "Adão Negro", blockbuster estrelado por Dwayne Johnson que debutou este final de semana nos cinemas.

"Eu queria tornar isso oficial: estou de volta como Superman. Queria agradecer, acima de tudo, aos fãs. Obrigado pelo apoio e pela paciência", afirmou Cavill no vídeo, publicado no Instagram.

"Uma pequena amostra do que está por vir, meus amigos. A aurora da esperança renovada. Obrigado pela paciência, será recompensado", acrescentou ele, na legenda da publicação.

De acordo com o site The Hollywood Reporter, a ideia é que Cavill venha a estrelar, pelo menos, um filme solo do Homem de Aço nos próximos anos. Outras participações em longas variados da DC Comics tampouco estão descartadas.