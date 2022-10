SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Após Erasmo Carlos, de 81 anos, ser internado devido à infecção pulmonar, Fernanda Passos se declarou para o marido em suas redes sociais.

Em seu perfil do Instagram, ela compartilhou um registro ao lado do artista. "A vida foi tomando rumos diferentes dos que planejamos, mas imagino que tenham sido os rumos certos. Foi indo, indo, indo e ficamos um pelo outro", iniciou.

"Não há outro colo que me console a não ser o seu. Trate de saber o seu lugar. Estou onde você quiser que eu esteja, inclusive dentro de você. É duro ficar sem você vez em quando. Parece que falta um pedaço de mim", finalizou.

Erasmo está internado no hospital Barra D'Or, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro. Segundo o jornal O Globo, o cantor foi hospitalizado na semana passada com uma infecção pulmonar e seu quadro de saúde é delicado.