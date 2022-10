SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Expulso de A Fazenda 14 (Record), o iraniano Shayan revelou por meio das redes sociais que já tem processos em andamento contra alguns dos colegas do reality.

"Meus advogados já começaram uns processos contra alguns participantes por contra de xenofobia e outras acusações. Eu não vou me calar como nunca fui calado", revelou durante um Stories.

Apesar de não ter falado sobre os nomes, Shay teve problemas na casa com Deolane, com Tiago com quem se envolveu numa briga física e com Bia e Pétala Barreiros, que o chamaram de abusador e tarado.

A Deolane é a pessoa mais machista que já vi, desrespeita mulheres", emendou. O iraniano voltou a reclamar da falta de pulso firme da Record. Para ele, se tivesse acontecido uma intervenção, talvez muitos dos problemas mais sérios do confinamento não tivessem acontecido.

"Um mês que o nosso grupo foi oprimido, provocado e não tem direito de comemorar. Eles passaram do limite com a gente, aquela casa não dava mais para viver, era muito tóxica", disse em live.