SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A primeira temporada de "House of the Dragon", o primeiro spin-off de "Game of Thrones", chegou ao fim no domingo (23) e fãs já estão ansiosos por mais.

Mas a espera deve ser longa: à revista Variety, o criador Ryan Condal explica que não há uma data de estreia definida, e que as filmagens começarão no início do ano que vem. Para segurar a ansiedade, veja tudo o que já sabemos sobre o futuro da série.

Segundo a revista Esquire, a primeira temporada de "House of the Dragon" demorou 10 meses para ser filmada. Depois disso, a série ainda passou pela pós-produção, que pode durar meses e inclui etapas como a edição e os efeitos especiais.

Ou seja: mesmo que as filmagens tenham início em janeiro do ano que vem, a estreia não deve acontecer até o final de 2023 ou início de 2024.

Quem voltará para a segunda temporada?

Quem já se afeiçoou aos personagens apresentados na primeira temporada pode respirar tranquilo: quem sobreviveu provavelmente voltará a aparecer. Os atores também serão os mesmos: em entrevista à revista Deadline, Ryan Condal conta que os saltos temporais acabaram.

"Posso dizer que, como recompensa para o nosso público que nos acompanhou por todos os saltos temporais e mudanças de elenco, eles acabaram. De agora em diante, contamos a história em tempo real. Os atores vão interpretar esses personagens até o fim. Não vamos mudar nenhum ator. Não vamos fazer nenhum salto temporal enorme. Agora chegamos na Dança dos Dragões, e essa é a história que vamos contar."

NOVOS PERSONAGENS

Além de quem já conhecemos, a segunda temporada pode apresentar alguns nomes novos -mas o criador da série toma cuidado para não confirmar quem aparecerá.

No último episódio, Jacaerys (Harry Collett) vai para o norte em busca de aliados para sua mãe, Rhaenyra (Emma D'Arcy). Um dos nomes que ele procura é Cregan Stark, lorde de Winterfell. Apesar de parecer óbvio que o personagem aparecerá nos próximos episódios, Ryan Condal não garante nada na entrevista à Variety, e também não dá detalhes sobre quem pode interpretá-lo: "Vamos encontrar o ator de Cregan Stark em algum ponto, mas não vou comentar mais nada".

Ele também cita um personagem que intrigou os fãs: Daeron, o filho mais novo de Alicent (Olivia Cooke) e Viserys (Paddy Considine), que não apareceu na primeira temporada. "Ele existe, não se preocupem. Ele é o caçula. Ele está em Vilavelha sob os cuidados de Hobert Hightower e, depois, Ormond Hightower, sobrinho de Hobert, que depois vira lorde de Vilavelha. Sinceramente, esse tipo de coisa acontece o tempo todo nesse mundo. Não é o nosso tempo moderno, em que você tem uma criança de seis anos e conversa com ela o tempo todo pelo FaceTime, vê como ela está e escreve cartas. Ele está lá, isso é o fato. Quando for relevante mencioná-lo -e será-, ele vai ser mencionado".

NOVOS CENÁRIOS

Na entrevista à revista Variety, Ryan Condal também comenta que o mapa da série será expandido: veremos locais que só apareceram em "Game of Thrones", e talvez até alguns inéditos.

"Passamos bastante tempo em três mundos diferentes nessa série: Porto Real, Pedra do Dragão e Derivamarca. Eu acho que essas vão continuar sendo as bases da série. Mas vem aí uma guerra que exige alianças com reinos e exércitos por todo o mapa de Westeros. Não acho que vamos expandir tanto quanto 'Game of Thrones' se expandiu no final. Mas definitivamente há muitos mundos novos por vir, e mundos que você não necessariamente viu na série original. Não se preocupem, temos muito a explorar."