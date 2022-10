RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Drew Barrymore, 47 surpreendeu seus fãs ao topar participar de um jogo para tentar encontrar um namorado entre alguns candidatos selecionados por um programa de rádio, "The Howard Stern Show". Foi o locutor Howard Stern e sua esposa, Beth, que tiveram a ideia e ficaram responsáveis por filtrar os pretendentes. "Apareceram muitos caras querendo namorar Drew Barrymore", adiantou o apresentador.

Conhecido como o quadro "Jogo do Amor", a atração é um sucesso e a participação da atriz americana no programa acontece em meio às suas declarações de que ela não tem um "relacionamento íntimo" desde 2016. Durante a entrevista em maio, Drew deu a entender que falava sobre a falta de sexo. Ela até admitiu na ocasião que tinha tentado encontrar um companheiro em um aplicativo de namoro, mas não deu certo.

As informações foram publicadas pelo site britânico Daily Mail nesta segunda-feira (24), e até agora quatro candidatos foram selecionados pelo casal de apresentadores. "Ela procura um amor", anunciou Stern.

Em setembro, a atriz disse que poderia ficar anos sem sexo durante o programa "The Drew Barrymore Show", na conversa com o seu colega na apresentação Ross Matthews. Eles comentavam a recente declaração do ator Andrew Garfield de que passou seis meses em celibato para se preparar para viver um padre no filme 'Silêncio' (2016).

"O que está errado comigo para que seis meses não pareça um grande tempo (para ficar sem sexo)?", perguntou Drew. "Essa é a manchete: Drew pode ficar seis meses sem sexo, sem grandes problemas", brincou Ross, antes da atriz responder dizendo que poderia ficar "anos".