PJF - Reprodução

Em comemoração ao primeiro ano de funcionamento público do Espaço Cidade, inaugurado em 8 de outubro de 2021, a Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) organizou uma caminhada especial por alguns pontos turísticos centrais da cidade. A ação, intitulada “Caminhando pela História 2.0'', será na quinta-feira (27), a partir das 14h de forma gratuita, mediante inscrição por meio de um formulário eletrônico.

Estão sendo ofertadas 20 vagas para moradores locais e turistas. O encontro será no Espaço Cidade, localizado na avenida Barão do Rio Branco, 2.234, ao lado do Parque Halfeld. A atividade será guiada por turismólogos e um estagiário da Setur. O passeio percorrerá atrativos como o Parque Halfeld, Catedral Metropolitana de Juiz de Fora e Grupos Centrais (Palacete Santa Mafalda). Além de visita interna pelo prédio da Câmara Municipal e Fórum da Cultura.



Confira a programação completa:



14h - Início da caminhada.

14h15 - Parque Halfeld

14h30 - Câmara Municipal de Juiz de Fora

15h30 - Forum da Cultura

16h30 - Catedral Metropolitana de Juiz de Fora

16h45 - Grupos Centrais (Palacete Santa Mafalda)

17h - Retorno ao Paço Municipal



Espaço Cidade



O Espaço Cidade oferece ao público atividades turísticas, culturais e de economia solidária, com

exposições fixas e itinerantes. O funcionamento é de terça a sexta-feira, das 10h às 18h; sábados,

domingos e feriados, das 10h às 14h. O local é administrado pela Secretaria de Turismo (Setur),

de Comunicação Pública (Secom), Desenvolvimento Sustentável e Inclusivo, da Inovação e

Competitividade (Sedic) e Fundação Cultural Alfredo Ferreira Lage (Funalfa).