SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - No "Conversa com Bial", Carmo Dalla Vecchia contou que um amigo foi essencial para falar abertamente sobre sua sexualidade. Segundo ele, o colega de infância, Antonio, fez um comentário homofóbico, e isso fez com que o ator quisesse se assumir gay.

"Meu melhor amigo de infância talvez tenha sido uma das pessoas que mais tenha me ajudado a querer falar que eu era gay. Foi a pessoa que talvez tenha me dado um ponto final para eu me manifestar", ressaltou.

Apesar de serem muito amigos, o artista confessou que a relação esfriou após o comentário homofóbico. Sentindo-se culpado do erro, um ano depois, Antonio o procurou.

"Ele me ligou para pedir desculpas. Ele disse: 'queria que você me perdoasse, queria que você soubesse que, se eu pudesse nascer de novo, gostaria de ser seu melhor amigo outra vez'", contou na entrevista.

Com a morte do amigo durante a pandemia, Carmo Dalla Vecchia destacou que sentiu ainda mais vontade de expressar quem era. Para ele, Antonio foi quem realmente o incentivou a tratar sobre sua sexualidade.