SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A série "O Rei da TV" vem provocando reações negativas entre familiares e amigos de Silvo Santos, de 91 anos.

A produção do Star+, que está disponível na plataforma desde o dia 19 de outubro, mostra o início da trajetória do apresentador e empresário.

Segundo os produtores, a série mistura fatos com ficção e não tem compromisso de ser uma produção documental.

Daniela Beyruti e Silvia Abravanel, duas das seis filhas do comunicador, criticaram publicamente a trama e classificaram o projeto como "lamentável" em publicações no Instagram.

"Assisti a um episódio e não vou assistir mais. Me perguntei: Quem produziu isso? Com que intuito? História mal contada, tantas inverdades e personagem arrogante. Um Silvio Santos que ninguém conhece, nem conheceu. Lamentável", escreveu Daniela Beyruti, filha número três de Silvio.

A produção também recebeu nota "menos 100" de Silvia Abravanel. Para a filha número dois, a abordagem adotada pela série não condiz com a vida do pai.

"Tentei assistir e me deu até medo, dos personagens ao enredo. Uma lástima. Realmente a impressão que dá é que foi de maldade, principalmente com a história do nosso pai e da nossa família", opinou Silvia.

Já Patricia Abravanel adotou um tom mais discreto ao comentar sobre a produção. No dia 2 de outubro, em entrevista ao canal Intervenção, no YouTube, a apresentadora afirmou que ainda não havia visto a trama.

"Quem assistiu falou que não gostou. Não assisti ainda, mas quem viu e conhece o meu pai falou que não faz jus à pessoa maravilhosa que ele é. Vou ter que assistir para ver, mas me falaram isso. Não faz jus, há umas partes em que não é o Silvio Santos que a gente ama e conhece", disse Patricia.

O QUE DIZEM OS AMIGOS

Amigos do apresentador também criticaram a produção. Robson Jassa e Christina Rocha contestaram a forma como "O Rei da TV" apresentou a trajetória do "Dono do Baú".

O cabeleireiro Robson Jassa reprovou a trama. "Quem fez [a série] nunca encontrou com o Silvio. Muito menos o assistiu na TV. É triste deixar para as novas gerações uma versão de Silvio que não existiu", postou Jassa nas redes sociais.

Christina Rocha, apresentadora do SBT e amiga de Silvio, disse que a produção exagerou na inclusão de elementos ficcionais. A jornalista conviveu com a família de Silvio por vários anos, quando foi casada com Rubens Passaro, irmão de Íris Abravanel ? atual mulher do apresentador.

"Essa série exagerou em elementos ficcionais que não condizem com o Silvio Santos que conheço há mais de 30 anos. Sinceramente, eu achei essa série muito esquisita. Sei o que estou falando porque convivi dentro dessa família em várias situações que a série mostrou erroneamente", criticou.

'O REI DA TV'

Em "O Rei da TV", o protagonista é apresentado diferente do que o público está acostumado há décadas no SBT.

Protagonizada por José Rubens Chachá (Silvio em 1988), Mariano Mattos Martins (Silvio jovem), Guilherme Reis (Silvio adolescente) e Leona Cavalli (Íris Abravanel), a série também mostra como o apresentador conduzia as relações familiares, incluindo os conflitos com a primeira esposa, Maria Aparecida Vieira (Roberta Gualda).

Procurada pela reportagem, a assessoria de imprensa do SBT informou que a emissora não vai se manifestar por se tratar de uma "obra não autorizada".