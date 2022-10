SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um ermitão iraniano, que ficou conhecido como "o homem mais sujo do mundo", morreu no último domingo (23). A informação foi dada pela agência de notícias Irna e reproduzida por veículos internacionais, como o jornal britânico Guardian.

Ele tinha 94 anos e morava em Dejgah, uma vila da província de Fars, no sul do Irã. No texto, ele foi identificado apenas como "Amou Haji", algo como "tio Haji".

Haji ganhou o título duvidoso por ter ficado mais de 60 anos sem tomar banho com água e sabão, segundo a imprensa local. Vizinhos contavam que ele havia ele recusava se lavar por um trauma vivido na juventude.

Visto sempre coberto de fuligem, o homem se alimentava de bichos mortos e fumava um cachimbo com excrementos de animais, de acordo com uma reportagem de 2014 do Tehran Times. A publicação dizia que ele acreditava que a limpeza poderia deixá-lo doente.

No entanto, a agência Irna afirma que Haji foi convencido por outros moradores do local a tomar banho pela primeira vez. Isso teria ocorrido há apenas alguns meses.