SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Com elenco estrelado, o filme "Não Olhe Para Cima" deu o que falar na época de sua estreia, no final do ano passado. A obra da Netflix tem nomes como Meryl Streep, Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence e Timothée Chalamet.

Agora, descobrimos um nome que poderia estar na produção, mas acabou perdendo o papel: Matthew Perry, de "Friends". Em sua autobiografia, "Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing", ele conta que seria o maior filme de sua carreira, mas precisou abrir mão da oportunidade após quase morrer numa overdose.

Matthew Perry diz que chegou a gravar uma cena com Jonah Hill enquanto estava usando hidrocodona, um medicamento opioide que causa dependência. Ele foi ao médico e mentiu dizendo que estava com dor para conseguir uma nova receita: "Na verdade, eu estava bem. Eu sentia que estava constantemente fazendo abdominais, então era bem desconfortável, mas não era dor", diz trecho do livro publicado na revista Variety.

No entanto, os médicos recomendaram cirurgia para "colocar um tipo esquisito de dispositivo nas minhas costas" e ajudar com a dor. Ele continuou tomando hidrocodona até a véspera da cirurgia, e durante o procedimento sofreu uma parada cardíaca pela interação do medicamento com a anestesia propofol.

No livro, Perry relembra: "Eu acordei onze horas depois num hospital diferente. Aparentemente, o propofol havia parado o meu coração. Por cinco minutos. Não foi um ataque cardíaco -eu não morri- mas meu coração não estava batendo. Me disseram que um suíço fortão não queria que o cara de 'Friends' morresse em sua mesa de operação, e ficou cinco minutos fazendo ressuscitação cardiopulmonar em mim, apertando e batendo no meu peito. Se eu não tivesse feito 'Friends', será que ele teria feito só três minutos? 'Friends' salvou minha vida de novo?"

"Ele pode ter salvado a minha vida, mas também quebrou oito das minhas costelas", acrescenta o ator. Ele diz que, depois desse episódio, precisou sair do filme porque estava com muita dor e conta que ficou de coração partido com a decisão.