SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A disputa por uma vaga na semifinal do MasterChef Profissionais (Band) nesta terça (25) foi reproduzir uma receita do premiado Joan Roca, espanhol que é um dos melhores chefs contemporâneos.

Os cozinheiros Ananda, Diego e Thalyta disputaram a prova. Ananda foi eliminada ao errar o ponto do peixe, mas deixou o reality com muitos elogios feitos pelos jurados.

Helena Rizzo até ofereceu a ela uma vaga no restaurante Maní, em São Paulo. Erick Jacquin deu um broche de presente para a competidora.

"Queria mostrar pratos diferentes, ainda tinha muitas ideias guardadas, muita técnica que eu não consegui usar, mas acho que, ainda assim, mostrei o que queria", disse Ananda na despedida.

Antes da disputa final, o sétimo episódio do MasterChef Profissionais teve também a tradicional prova de confeitaria. Os cozinheiros foram desafiados a preparar macarons, o doce francês à base de farinha de amêndoas.

Wilson foi o único a entregar uma torre completa e venceu a prova. Já a torre de macarons de Ananda desmanchou e o doce dela foi comparado a biscoito de cachorro por Jacquin.

Joan Roca, o convidado ilustre do episódio, é chef do restaurante El Celler de Can, na Catalunha, Espanha, eleito em 2013 e 2015 como o melhor do mundo pela revista britânica Restaurant Magazine. O restaurante foi criado por ele e os dois irmãos, Josep e Jordi, em 1986.

Em 2011, os três finalistas da versão britânica do MasterChef Profissionais cozinharam para os três irmãos espanhóis no restaurante premiado.