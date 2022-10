SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O 55º Festival de Brasília do Cinema Brasileiro anunciou nesta quarta (26) a seleção dos filmes que serão exibidos entre os dias 14 e 20 de novembro, com destaque para "Três Tigres Tristes", "Fogaréu" e "Mato Seco em Chamas", que estiveram no Festival de Berlim.

Dirigido por Adirley Queirós e Joana Pimenta, o último está na seção principal do evento e concorre ao Candango de melhor longa nacional ao lado de "Espumas ao Vento", de Taciano Valério, "Rumo", de Bruno Victor e Marcus Azevedo, "Mandado", de João Paulo Reys e Brenda Melo Moraes, "Canção ao Longe", de Clarissa Campolina, e "A Invenção do Outro", de Bruno Jorge.

"Fogaréu" e "Três Tigres Tristes", vencedor do Teddy, prêmio da Berlinale dedicado a obras com temática LGBTQIA+, compõem a seção Festival dos Festivais, junto com "A Filha do Palhaço".

Após receber 1.200 inscrições, o Festival de Brasília, um dos eventos cinematográficos mais importantes do país, chegou a uma seleção de pouco mais de 40 filmes, divididos em seções como a destinada a produções brasilienses.

Uma delas é "O Pastor e o Guerrilheiro", aguardado filme de José Eduardo Belmonte que teve o tapete vermelho mais tumultuado do último Festival de Gramado, quando sua equipe foi recebida com vaias por parte de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro.

O longa, estrelado por Johnny Massaro, César Mello e Julia Dalavia, cutuca a ditadura militar ao tecer um retrato ficcional de dois homens que compartilharam uma cela enquanto estavam presos e eram torturados pelo regime. Um deles é um religioso que está ali por engano e o outro, um guerrilheiro.

Confira abaixo a seleção completa do 55º Festival de Brasília do Cinema Brasileiro, que ainda terá uma homenagem a Jorge Bodanzky.

MOSTRA COMPETITIVA NACIONAL ? LONGAS

Mato Seco em Chamas (DF)

Espumas ao Vento (PE)

Rumo (DF)

Mandado (RJ)

Canção ao Longe (MG)

A Invenção do Outro (SP/AM)

MOSTRA COMPETITIVA NACIONAL ? CURTAS

Big Bang (MG/RN)

Ave Maria (RJ)

Nossos Passos Seguirão os Seus? (RJ)

Anticena (DF)

Calunga Maior (PB)

Sethico (PE)

Escasso (RJ)

São Marino (SP)

Capuchinhos (PE)

Nem o Mar tem Tanta Água (PB)

Um Tempo para Mim (RS)

Lugar de Ladson (SP)

MOSTRA BRASÍLIA ? LONGAS

Capitão Astúcia

Profissão Livreiro

Afeminadas

O Pastor e o Guerrilheiro

MOSTRA BRASÍLIA ? CURTAS

Desamor

Super-Heróis

Plutão Não É Tão Longe Daqui

Manual da Pós-Verdade

Tá Tudo Bem

Virada de Jogo

Levante pela Terra

Reviver

SESSÕES ESPECIAIS

Quando a Coisa Vira Outra (DF)

Diálogos com Ruth de Souza (SP)

MOSTRA REEXISTÊNCIAS

O Cangaceiro da Moviola (MG/RJ)

Não É a Primeira Vez que Lutamos pelo Nosso Amor (RJ)

Uýra ? A Retomada da Floresta (AM)

Cordelina (PB)

MOSTRA FESTIVAL DOS FESTIVAIS

A Filha do Palhaço (CE)

Três Tigres Tristes (SP)

Fogaréu (GO)