SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Ana Maria Braga se emocionou ao homenagear a jornalista Susana Naspolini no "Mais Você" (TV Globo). A repórter do "RJ1" (TV Globo) morreu na terça-feira (25), aos 49 anos, vítima de câncer.

A apresentadora, que já teve câncer algumas vezes, ficou de olhos marejados ao falar de Susana e a definiu como "uma das repórteres mais queridas da Rede Globo".

"[Ela] me ensinou muito. Quem mora no Rio, eu morei lá 12 anos e tive oportunidade de estar mais perto dela. Me ensinou muito. Ela estava diariamente nas edições locais trabalhando em reportagens pra trazer melhoras para os bairros mais carentes, mostrando o quanto as pessoas podem ser fortes como ela", começou Ana Maria.

"E ela aprontava, viu. Aprontava de tudo. Não poupava esforços para conseguir o que era necessário, sempre com alegria. E foi com a mesma garra que ela enfrentou por muitos anos um câncer, o quinto, sem nunca deixar de trabalhar nem ter esperança. Susana me ensinou muito, me ensina até hoje", acrescentou a apresentadora.

"A Susana morreu ontem (25), aos 49 anos. Deixa uma filha linda chamada Julia. Eu deixo um abraço, Julia, pra você, pra mãe Dona Maria, que esteve ao lado da filha o tempo todo", continuou.

A apresentadora falou ainda do último registro nas redes sociais de Susana, feito no Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida e publicado no final de setembro.

"A última imagem da Susana foi no dia de Nossa Senhora de Aparecida. [...] Ela foi até a Basílica em Aparecida, acompanhada da mãe e do motorista, Wagner. Vá com Deus, Susana. Que Nossa Senhora de Aparecida te receba, e vai receber, de braços abertos", concluiu.

Ana Maria também publicou uma mensagem em homenagem a Susana nas redes sociais.

"Que exemplo você é, Susana Naspolini. Corajosa, forte, envolvida, carinhosa, humana. Meus pensamentos ficam com os familiares. Um beijo no coração. Para sempre minha lição de vida", escreveu.

Ana Maria Braga enfrentou o câncer algumas vezes. Em 1991, teve câncer de pele. Em 2001, passou três meses afastada do programa para tratar um câncer colorretal. Em 2015, descobriu um câncer de pulmão em estágio inicial e se curou após fazer quimioterapia.

Em janeiro de 2020, descobriu um novo câncer no pulmão e, em abril, anunciou que estava curada durante participação no "Encontro" (TV Globo).