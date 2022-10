SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Pedaços de corpo se agitam no Centro da Terra, espaço cultural em Perdizes, bairro da zona oeste de São Paulo. Não é metáfora. São duas pernas de bailarina, balançando e se torcendo, que surgem separadas do tronco, dos braços e da cabeça da intérprete, escondidas e quase imobilizadas por tecidos pretos.

Há alguns anos, a coreógrafa e bailarina Adriana Nunes começou a pesquisar movimentos com o corpo fragmentado. Primeiro experimentou uma dança só com as pernas, então só os braços, depois com a cabeça. Sem saber no que iria dar.

Vieram as eleições de 2018. Depois, a pandemia de Covid. "Tudo se estilhaçou mesmo, e essa ideia de fragmento ganhou outra conotação para mim -a de um corpo social despedaçado", diz. "Comecei a pensar no meu corpo como um corpo social despedaçado que não consegue se conectar."

O caminho de "Todo", solo que Nunes apresenta nesta quinta (27) e sexta-feira (28) atravessa cada uma dessas partes -pernas, braços, cabeça- separadamente para tentar chegar a uma integração.

Embora tenha uma certa partitura de movimentos, há muita improvisação, e a dança se torna um retrato do momento. "Estamos quebrados como sociedade, e eu penso numa dança que tenta reconstruir e tornar possível as coisas se relacionarem de alguma forma."

A criação começou na pandemia, que ainda ronda o espetáculo de 40 minutos entre a bailarina, aflita, passa metade com a cabeça coberta. "Resolvi representar a angústia com um elemento concreto -um pano que me impede de ver e dificulta a respiração. É neste lugar que chegamos. Não sei como dá para aguentar."

O sufoco, agora, não é mais a pandemia, mas as eleições. A três dias do segundo turno, "Todo" se torna ainda mais angustiante para quem dança e para quem assiste. A esta altura, não é spoiler dizer que não é uma dança agradável ou bonita, no sentido convencional do termo.

O corpo desmembrado também remete às eleições, diz Nunes, porque cada membro da sociedade parece ver um mundo diferente e um jeito diferente de salvá-lo ou de acabar com ele.

O estraçalhamento, ela afirma, ainda diz respeito à agonia de fazer dança contemporânea no Brasil. Nos escombros da cultura, há um lugar bem no fundo do poço para esta arte, que sempre teve menos visibilidade do que outras linguagens artísticas.

"Muita gente nem sabe do que se trata. Vai ao cinema, a shows, ao teatro, mas nunca pensa sobre a programação de dança", afirma. "Está cada vez mais difícil. A maior parte de meus amigos bailarinos está fazendo outras coisas, porque tem que sobreviver."

"Com o país indo por água abaixo, às vezes penso que deveria estar fazendo outra coisa também, virando voto, fazendo ação social. Daí me lembro do direito à arte, tão importante quanto comida, moradia, e entendo que dança também é luta política."

Ao fim do espetáculo, depois de tirar o pano que cobre e separa a cabeça do corpo, a bailarina se dirige ao público, reunindo seus pedaços de corpo e desejos. Quer abrir ouvidos e mentes de iludidos ou mal-intencionados, diz. Juntar o lixo espalhado e os projetos engavetados. Juntar "toda a beleza que a gente foi capaz de um dia criar" para, com todos esses fios soltos, continuar a dançar.

TODO

Quando Qui. (27) e sex. (28) às 20h

Onde Centro da Terra - rua Piracuama, 19, Pompeia

Preço De R$ 20 a R$ 60, no Sympla ou na bilheteria do teatro

Direção Adriana Nunes

Trilha sonora Daniel Mendes

Iluminação Lúcia Galvão

Figurino Anna Luiza Marques