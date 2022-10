SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A iraniana Sahar Tabar, que ficou conhecida nas redes sociais como Angelina Jolie Zumbi, revelou seu verdadeiro rosto e reafirmou que usava edições e maquiagens para fazer as fotos. A entrevista foi concedida a uma TV estatal após ela deixar a prisão, na qual passou quase três anos.

"O que você via no Instagram era um efeito de computador que eu usei para criar aquela imagem", disse ela, que, na verdade, se chama Fatemeh Khishvand. Em um trecho reproduzido pelo jornal The Sun, ela afirma ter usado os truques para se tornar famosa -um desejo que tinha desde criança.

"E era muito mais fácil do que me tornar uma atriz", acrescentou. Ela ainda contou que, na época, publicou a primeira foto como uma brincadeira, mas a fama a fez continuar com a personagem. Khishvand chegou a afirmar que teria feito mais de 50 cirurgias para se parecer com Angelina Jolie.

"As pessoas devem estar vivendo no século 18, sem ter visto ou ouvido falar de qualquer tipo de tecnologia, ou maquiagem", ironizou. Ela já havia assumido as edições de imagem, no entanto, continuou a fazer sucesso mesmo assim. Seu perfil no Instagram foi apagado em 2019, quando ela foi presa.

Sua prisão aconteceu em Teerã, capital da República Islâmica do Irã. Os crimes da jovem, segundo a imprensa do Irã, eram blasfêmia, incitação a violência, obtenção de renda por meios inadequados e incentivo de jovens à corrupção.