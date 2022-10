SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Após ganhar o prêmio de Mulher do Ano do Geração Glamour 2022, Linn da Quebrada recebeu vários comentários transfóbicos na internet. Nesta quarta-feira (26), a cantora usou suas redes sociais para mostrar os comentários.

"Mulher do Ano? O que ela fez para receber esse prêmio mesmo?", questionou uma pessoa. "Já temos uma ganhadora do ano e se trata de um ganhador. Se considerarmos que é um homem, como se diz hoje em dia, biológico", rebateu outra.

Com os comentários, a artista também conhecida como Lina fez um desabafo nos stories do Instagram. Segundo ela, está cansada de sofrer esses preconceitos.

"Estou realmente cansada, exausta dessa tal representatividade que não me apresenta. Eu não quero mais ser forte, nem lutar. Quero desfazer aquilo que fizeram de mim", escreveu.

No feed da rede social, também compartilhou uma montagem com comentários desprezando ou diminuindo a vitória do prêmio de Mulher do Ano do Geração Glamour 2022. Na legenda, Linn da Quebrada escolheu emojis de troféus para celebrar a conquista.