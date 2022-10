SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ela voltou. A cantora Rihanna, 34, anunciou que vai lançar uma música nova, chamada "Lift Me Up". A canção será lançada nesta sexta-feira (28) e irá integrar a trilha sonora de "Pantera Negra: Wakanda para Sempre", que chega aos cinemas no dia 10 de novembro.

Rihanna compartilhou um teaser de 15 segundos do filme, com uma letra "R" destacada e a data de sexta-feira. O teaser já havia sido compartilhado pela Marvel, na noite desta terça-feira (25), porém a confirmação da cantora chegou nesta quarta (26).

Essa é a primeira música como artista principal que a artista lança em seis anos, desde quando divulgou o álbum "Anti", em janeiro de 2016. Depois disso, ela entrou em algumas parcerias como "Lemon", com Drake, e "Believe It", com PartyNextDoor.

Recentemente, a cantora surpreendeu os fãs ao anunciar que será atração principal do show do intervalo do Super Bowl de 2023. Após a confirmação da cantora, seu nome foi parar entre os assuntos mais comentados do Twitter, repleto de memes e comemorações.