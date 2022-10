SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Com a alta procura por ingressos gratuitos para visitar o Museu do Ipiranga, que costuma esgotar em cerca de cinco minutos, a instituição decidiu prorrogar a visitação sem custos. Inicialmente, os ingressos grátis iriam até o dia 6 de novembro. Agora será possível fazer o passeio sem pagar nada até o dia 6 de dezembro.

Semanalmente, sempre às sextas-feiras, os bilhetes são disponibilizados na plataforma Sympla para agendar a visita para a semana seguinte. A dinâmica será mantida após 7 de dezembro, quando os visitantes precisarão pagar pela entrada. O futuro valor do ingresso ainda não foi anunciado pelo museu.

Apesar de o último dia de visitação gratuita ser 6 de dezembro, a última oportunidade para reservar os ingressos grátis será 2 de dezembro. As entradas aparecerão na plataforma a partir das 10h.

Depois de quase dez anos fechado, o museu retoma a visitação com algumas novidades: certas áreas do museu que costumavam ser restritas ao público passaram a abrigar exposições, além de outros espaços que foram construídos durante as reformas.

Atualmente, o local tem o dobro da área construída e o triplo da área expositiva do que antes. Visitantes podem conferir 11 exposições fixas, divididas em dois eixos temáticos. Futuramente o local vai receber mostras temporárias, mas ainda não existe uma data definida para essa inauguração.

Também foram feitas modificações que tornam todos os pavimentos do edifício acessíveis. As exposições contam agora também com telas e maquetes táteis, recursos olfativos, reproduções visuais e outras adaptações que visaram aumentar a acessibilidade.

MUSEU DO IPIRANGA

Quando Ter. a dom., das 11h às 17h

Onde R. dos Patriotas, 100, Ipiranga, região sul

Preço Grátis até 6/12; ingressos devem ser reservados em sympla.com.br, com novos lotes liberados todas as sextas, às 10h

Link: https://museudoipiranga.org.br/