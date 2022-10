RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Linn da Quebrada foi vítima de transfobia nas redes e decidiu se manifestar contra os ataques que recebeu na madrugada desta quarta-feira (26). A cantora e atriz ganhou o troféu de 'Mulher do Ano' no prêmio Geração Glamour 2022, e recebeu vários comentários questionando o resultado da eleição. Ela, que participou do Big Brother Brasil 22, na Globo, fez questão de expor as mensagens ofensivas e assumiu que anda cansada das críticas.

"Estou realmente cansada, exausta dessa tal representatividade que não me apresenta. Eu não quero mais ser forte, nem lutar. Quero desfazer aquilo que fizeram de mim", começou nos stories do Instagram e Linn continuou com o desabafo: "Isso não foi um lacre. Eu não quero ser deusa. Nem diva. Nem perfeita. Nem (só) preta trans marginal periférica. Nem que tudo isso venha a frente de tal maneira que me escondam, confundem e me roubam a possibilidade de ser", reconheceu.

Linn recebeu apoio de vários amigos e colegas de profissão e lamentou o episódio. " Ser qualquer outra coisa que não o que venho sendo. Eu preciso e quero me trair. Lidem com as suas frustrações que eu lido com as minhas".