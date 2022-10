RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Mais musculoso, bronzeado e com um corte de cabelo um pouco fora da moda. Zac Efron surgiu irreconhecível no set de filmagens de "The Iron Claw", longa baseado na história real dos Von Erich e que vai contar a ascensão e a queda da família de profissionais de luta livre desde os anos de 1960. Fãs do eterno Troy Bolton, de "High School Musical", brincaram que Efron estava bem parecido com o He-Man, mas a cópia mesmo do ator brasileiro Theo Becker.

"Se tivessem contratado o Theo Becker ia sair bem mais barato, com certeza! Já até imagino ele gritando: 'Esse é irmão desse', escreveu um internauta. "É impressão minha ou o Zac Efron está idêntico ao Theo Becker?", comentou o segundo e o terceiro completou: "O ator interpretará Theo Becker no remake do reality 'A Fazenda'".

Theo Becker participou da primeira edição de "A Fazenda", da Record, e até hoje figura em listas de peões marcantes do reality rural por conta do estilo "bad boy" e barracos com os outros integrantes. Depois, o ator participou de uma sequência de novelas na própria emissora como "Prova de Amor", "Caminhos do Coração" e "Mutantes". Atualmente, ele é o vocalista da banda Medieval Dragons.

Em 2017, Zac Efron já tinha chocado os fãs ao aparecer com os músculos também definidos para o filme "Baywatch". Recentemente, em entrevista à revista Men's Health, o ator confessou sobre a rotina nada saudável para o trabalho. "Esse visual de 'Baywatch', não sei se é realmente alcançável. Há apenas pouquissíma água na pele. Tipo, é falso; parece CGI (imagens geradas por computador). Isso exigia Lasix, diuréticos poderosos, para conseguir", comentou ele.