SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Pedro Scooby, 34, rebateu críticas que vinha recebendo nas redes sociais após publicar uma foto em que aparece com vários bolos de dinheiro. Na imagem, publicada na quarta-feira (26), ele segura cerca de 30 maços de notas de R$ 50 e R$ 100.

"Não é sobre ostentação e sim sobre inspiração", afirmou ele na legenda da imagem. Ele ainda havia explicado na ocasião que se tratava de uma foto tirada nos bastidores do clipe "Realengo Freestyle", do rapper L7nnon, do qual ele participou.

Mesmo assim, o surfista e ex-BBB contou que estava recebendo "hate" (mensagens de ódio) por causa da imagem. As críticas seriam por ele estar perdendo sua essência e usando a imagem para ostentar riqueza, em um período em que tantos passam fome.

"Para começar, eu não vejo aquilo ali como ostentação, eu vejo como inspiração", reiterou. "Eu era um moleque de Curicica [região de Jacarepaguá, zona oeste do Rio] que ia para praia de van e não tinha nenhuma referência, ninguém que tinha se dado bem na vida."

"O mais importante para mim é ser feliz, mas se eu puder ser feliz e ainda ter dinheiro... É o melhor dos dois mundos", afirmou. "Às vezes, eu sinto como se ter dinheiro fosse uma agressão -e não uma vitória. As pessoas se incomodam com isso. Mas tem que mostrar mesmo o que conquistou, através de honestidade, de luta, de batalha. Não é pecado ser rico, não é pecado ter dinheiro."