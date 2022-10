SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O festival de música Privamera Sound, que acontece nos dias 5 e 6 de novembro em São Paulo, reúne Travis Scott, Arctic Monkeys e outras atrações no Distrito Anhembi, localizado na zona norte da capital paulista.

Os ingressos estão disponíveis no site da Eventim Brasil. Além do final de semana com as atrações principais, os organizadores do festival espanhol também promovem o Primavera na Cidade, com shows espalhados por São Paulo entre os dias 31 de outubro e 4 de novembro.

Se você já garantiu o seu ingresso ou ainda está pensando em ir ao evento, confira quais são as dúvidas frequentes antes de curtir o festival.

O QUE É A PULSEIRA CASHLESS?

Além de servir como o ingresso no evento, a pulseira também funciona para a compra de alimentos, bebidas e produtos no festival. Quem comprou ingresso "Passaporte" confirmou o funcionamento do item durante os dias 5 e 6 de novembro.

As modalidades "Primavera dia 1" e "Primavera dia 2" garantem o funcionamento da pulseira apenas para o dia específico selecionado no momento da compra.

As pulseiras não devem ser colocadas antes do festival e seu lacre não deve ser violado. As pulseiras danificadas não serão aceitas. Não será possível entrar no evento sem a pulseira referente ao dia selecionado antes da compra.

Caso você tenha selecionado o ingresso "Passaporte", mantenha a pulseira e não tente removê-la do pulso ao final do primeiro dia. Somente remova a pulseira após o término do segundo dia de festival.

COMO COMPRAR A PULSEIRA

O site oficial do evento disponibiliza compras online através do portal Eventim Brasil. São duas as maneiras de resgatar a pulseira: envio ao endereço informado ou retirada na bilheteria oficial.

Os itens ficam disponíveis na bilheteria 5 do estádio do Morumbi, localizado na zona sul de São Paulo. A compra também pode ser efetuada no local.

A classificação etária para os shows dos dias 5 e 6 de novembro é de 16 anos. É permitida a entrada de menores de 5 a 15 anos acompanhados de responsável legal. Menores de 05 anos não terão acesso ao evento.

QUAIS DOCUMENTOS APRESENTAR PARA RETIRAR A PULSEIRA NA BILHETERIA?

- E-mail de confirmação de compra com o código de retirada;

- RG ou CNH com foto;

- Comprovante de meia-entrada, quando forem ingressos deste tipo;

- Comprovante referente a descontos promocionais quando elegível.

RECEBI UM VOUCHER. O QUE DEVO FAZER?

Quem comprou o ingresso antes do dia 1º de agosto recebeu um voucher com a mensagem: "Esse voucher não é válido como ingresso. Guarde-o, pois ele será necessário para a troca por sua pulseira cashless".

Basta apresentá-lo na bilheteria oficial, no estádio do Morumbi, para retirar a sua pulseira cashless.

É POSSÍVEL RASTREAR O ENVIO DA PULSEIRA?

Dois e-mails são enviados ao endereço eletrônico cadastrado antes da compra no momento em que o pedido é preparado. Em uma das mensagens, o festival disponibiliza um código de rastreio.

Caso não seja possível localizá-lo, significa que o pedido ainda não foi registrado pela empresa responsável pela entrega e será preciso aguardar a atualização. Tente novamente em outro momento.

AINDA NÃO RECEBI MINHA PULSEIRA. O QUE DEVO FAZER?

O envio das pulseiras foi iniciado no dia 1º de agosto, para quem optou por receber o item em casa.

Caso não tenha recebido a pulseira, envie uma mensagem utilizando o site em que a compra foi efetuada. Clique em 'Qual é o Evento?', informe 'Primavera Sound' e acrescente o número do pedido.

Não é possível alterar o endereço de entrega cadastrado no momento da compra e nem alterar a modalidade, propondo a retirada do item. O e-mail tickets@primaverasound.com.br está disponível para eventuais dúvidas sobre as entradas.

COMO REGISTRAR A PULSEIRA?

Acesse o site https://netpdv.com/primavera/, clique em "Cadastre-se", no canto superior direito, e preencha o formulário para criar sua conta.

Depois, escolha a opção "Registre sua pulseira" e insira o número localizado na parte de trás do chip da pulseira. Para vincular corretamente a pulseira a algum nome, será necessário utilizar o CPF da pessoa que irá utilizá-la.

Cada pulseira comporta, de uma vez, uma recarga máxima online de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais) e mínima de R$1,00. É possível realizar a recarga antecipada da pulseira no mesmo site em que a pulseira é registrada, mas a opção também permanece disponível presencialmente no evento.

COMO FUNCIONA O ACESSO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA?

Pessoas com deficiência poderão acessar o Distrito Anhembi através do portão 5, localizado na Rua Massinet Sorcinelli, 248. A entrada, que garante acesso a todas as áreas do festival, é assistida por profissionais especializados.

INGRESSOS GARANTEM ENTRADA EM SHOWS DO PRIMAVERA NA CIDADE?

Todos que optaram pela compra dos ingressos "Passaporte", válido para os dois dias do Distrito Anhembi, terão a chance de assistir aos shows do Primavera na Cidade através de uma reserva no site da Eventim Brasil. Basta utilizar o código recebido por e-mail no momento da solicitação.

É preciso conferir a disponibilidade para reservar um lugar nas apresentações. Caso você não tenha o ingresso "Passaporte", há uma cota de ingressos limitada à venda.

O consumo de bebidas e alimentação nos shows do Primavera na Cidade depende do formato seguido em cada uma das casas de shows que receberão as apresentações.

O QUE É PROIBIDO NO PRIMAVERA SOUND?

- Câmeras fotográficas, filmadoras profissionais ou com lente destacável;

- Go-Pro (ou similares);

- Tablets;

- Cartazes de qualquer tipo;

- Guarda-Chuvas;

- Bebidas comprados fora do evento;

- Materiais ou objetos que possam causar ferimentos;

- Armas de fogo ou branca de qualquer espécie;

- Copos de vidro ou qualquer outro tipo de embalagem;

- Fogos de artifício;

- Papéis em rolo, livros, jornais e revistas;

- Bandeiras e faixas com mastro;

- Capacetes de motos ou similares;

- Correntes, cinturões e pingentes;

- Roupas ou acessórios com partes pontiagudas que podem machucar;

- Drogas ilegais, substâncias tóxicas, medicamentos sem receitas médica ou produtos compartilhados; com outras pessoas por motivo médicos;

- Quem precisar levar os medicamentos, deve apresentar receita médica em seu nome;

- Desodorante, cosmético ou perfume em recipientes com volume superior a 100 ml;

- Materiais destinado à fabricação de bombas ou que possam causar incêndios;

- Laser, walkie-talkie e drones;

- Pistolas de água, cadeiras, panfletos e adesivos;

- Animais -- exceto cães guias identificados e acompanhados de pessoas com deficiência visual;

- Utensílios de armazenagem;

- Cadeiras ou bancos;

- Bastão para tirar foto;

- Buzinas de ar;

- Mochilas ou bolsas maiores do que 20x30 cm;

- Outros objetos que possam causar riscos, dano ou importunação (sujeito ao critério da produção, segurança e policiamento no local).