SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O candidato a presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ganhou mais uma paródia de samba às vésperas do segundo turno das eleições de 2022. Um vídeo de artistas cantando uma versão da música "Tô voltando" circulou nas redes sociais nesta sexta-feira (28).

"Faz um cabelo bonito para eu notar que eu só quero mesmo é despentear. Lá, laiá, laiá. Quero Lula lá. Lula tá voltando", cantam os artistas fazendo o "L" de Lula, segurando máscaras do candidato e a bandeira do PT. Na versão original, esse trecho da música diz: "Faz um cabelo bonito pra eu notar. Que eu só quero mesmo é despentear. Quero te agarrar. Pode se preparar porque eu tô voltando."

Músicas para o candidato do PT e contra o adversário político Jair Bolsonaro (PL) têm embalado a campanha, feito sucesso nas redes e até nas plataformas digitais. "Tá na hora do Jair já ir embora", de Tiago Doidão e Juliano Maderada, que tem sido tocada em eventos da campanha de Lula, chegou ao segundo lugar da lista das 50 músicas virais do Brasil, no Spotify, serviço de streaming de áudio

O clipe oficial da música já conta com mais de 906 mil visualizações desde o dia 18 de setembro, quando foi lançado. Além disso, o próprio canal oficial do YouTube do Maderada já compartilhou um registro da música tocando em uma micareta.

Outra música que tem feito sucesso entre os apoiadores do petista é a paródia da música "Não quero Dinheiro", de Tim Maia. A nova versão chama os eleitores para irem votar em Lula, no domingo (30). "Vou pedir para você votar. Este ano vem votar também. Vou pedir para você lutar. Vou pedir para você Lular. Este ano vem votar com amor", cantam vários artistas e políticos.

Nesta reta final da campanha, campanha do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) divulgou na noite desta terça-feira (25) nas redes sociais um novo vídeo com artistas e influenciadores digitais cantando o jingle "Sem Medo de Ser Feliz" ao lado do petista e de sua esposa, a socióloga Rosângela da Silva, a Janja.

Participaram nomes como o cantor Chico Buarque, a escritora Conceição Evaristo, o humorista Gregorio Duviver, a cantora Preta Gil e as atrizes Marieta Severo, Camila Pitanga, Ciça Guimarães e Maitê Proença. A maioria deles vestia roupas brancas.