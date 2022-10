RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Bia Miranda sentiu a eliminação de Vini Büttel. Um dia depois da saída do peão de A Fazenda 14, com 21,4% dos votos para permanecer na casa, perdendo para Bárbara Borges e Pétala Barreiro, em conversa com Lucas Santos, André Marinho e Ellen Moranguinho Cardoso, a neta de Gretchen assumiu que estava com o pressentimento ruim. Ela disse que achava estar "cancelada" pelo público.

"Sinceramente? Eu acho que estou horrível lá fora. Canceladíssima. A Babi falou mal de mim, a Pétala e o Vini me defenderam... E a Babi ficou", contou Bia, que logo foi chamada a atenção por André."Não tem nada a ver isso, não!", disse André.

"Mas pensando nas coisas que ela fala mal de mim, me deixa mais nervosa ainda sobre como estou lá fora. Acho então que meu pai não está orgulhoso de mim, que o Gabriel [namorado de Bia] deve estar p*** comigo", rebateu Bia Miranda.

"A posição de dividir torcida do grupo A foi o que pegou", analisou Lucas Santos sobre ter dois aliados na roça e apenas uma do grupo rival. "E a gente não sabe a porcentagem de votos", acrescentou Moranguinho. "Você nem fica brigando com ninguém", disse André. "Nossa, faz tempo que eu não brigo aqui dentro", considerou Bia.