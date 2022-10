SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Henry Cavill, 39, anunciou neste sábado (29) que está deixando o elenco da série "The Witcher" (Netflix). Na produção, que tem duas temporadas disponíveis na plataforma de streaming, o ator interpretava o papel do protagonista Geralt de Rivia.

Ele não explicou por que tomou a decisão de se afastar da série, mas antecipou que ela terá continuidade. Liam Hemsworth, 32, assumirá o papel de Geralt a partir da quarta temporada. A terceira temporada, ainda sem data de estreia confirmada, já teve suas gravações concluídas.

"Minha jornada como Geralt de Rivia foi repleta de monstros e aventuras e, infelizmente, eu vou tirar meu medalhão e minhas espadas para a quarta temporada", lamentou Cavill nas redes sociais. "Em meu lugar, o fantástico Sr. Liam Hemsworth assumirá o manto do Lobo Branco."

"Como com muitos dos maiores personagens do mundo literário, passo o bastão com reverência ao tempo que passei interpretando Geralt e com entusiasmo para ver a interpretação que Liam vai fazer desse homem fascinante e cheio de nuances", afirmou.

Liam Hemsworth, irmão dos também atores Chris Hemsworth e Luke Hemsworth, é mais conhecido pelo papel de Gale na franquia "Jogos Vorazes". Ele também foi casado com a cantora Miley Cyrus, 29.

"Como um fã da série, estou muito feliz com a oportunidade de interpretar Geralt de Rivia", disse. "Henry Cavill foi um Geralt incrível e estou honrando de que ele esteja me passando as rédeas e me permitindo assumir as lâminas do Lobo Branco no próximo capítulo dessa aventura."

"Henry, sou seu fã há anos e fui inspirado pelo que você fez com esse amado personagem", continuou. "Eu sei que será difícil substituí-lo, mas estou muito animado de entrar no universo de 'The Witcher'."